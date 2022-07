Christian Nodal lanzó algunas críticas contra las letras de la música contemporánea, entre ellas una canción de Bad Bunny. | Fuente: Instagram / Christian Nodal | Fotógrafo: Jota Moya Martin

Con 23 años, el cantante Christian Nodal es uno de los referentes contemporáneos de la música regional mexicana. Un género al que valora por encima de muchos otros, como dejó entrever en una reciente entrevista en la que criticó las letras de la música actual, como las que compone el puertorriqueño Bad Bunny.

En conversación con la revista Rolling Stone en español, el artista mexicano manifestó que "es muy bonito mantener las culturas" tras ser consultado sobre si estaba de acuerdo con que le había dado una nueva vida al regional mexicano junto con otros colegas contemporáneos. "Es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías", acotó.

Para Christian Nodal, "lo que es genuinamente natural" debe valorarse muchísimo. Y tras mostrar sus respetos por "todos los géneros", repuso: "A veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, 'Si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mame', pero hay que tener talento para hacerlo".

Así, con esa alusión a "Safaera" —uno de los grandes éxitos de Bad Bunny que lanzó en 2020— es que Nodal tomó distancia de las composiciones que hoy en día gozan de popularidad. "Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta", explicó.

Christian Nodal respalda lo dicho por Residente

Asimismo, Christian Nodal fue consultado por aquel tipo de temas que reúne a varios compositores. En su respuesta, el cantante de temas como "Ya no somos ni seremos" y 'Adiós amor' se refirió a la 'tiradera' que Residente le dedicó a J Balvin. "Yo creo que René no se encima de Balvin, se fue encima de otros referentes y de lo que es la industria", opinó.

"No es que uno quiera que le vaya mal a esa gente, es simplemente generar conciencia, porque para hablar claro, hay música para todo. Y hay momentos para todo, pero es generar conciencia de la música real. Gente que se prepara, gente que estudió, gente que está con instrumentos reales y como te digo, hasta para hacer música y letras de raye, pues hay que tener talento", sostuvo.

Para Christian Nodal, el problema de fondo es que actualmente "se valora mucho más eso que no tiene contenido, que no tiene un mensaje positivo" en la vida del resto. Letras sin mucha profundidad son, precisamente, las que obtienen "los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo".

Tras su sonada ruptura con Belinda, Nodal ha protagonizado algunos escándalos recientes, como su discusión con J Balvin o conciertos cancelados en Bolivia y otros países. Por su parte, Bad Bunny lanzó este año el disco 'Un verano sin ti', sobre el que hará un show en vivo por Instagram Live este sábado 2 de julio a las 5 p.m.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).