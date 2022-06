Bad Bunny hará una transmisión a través de Instagram Live, con canciones de su nuevo más reciente. | Fuente: Twitter

El 6 de mayo Bad Bunny lanzó Un verano sin ti, que ni bien salió rompió récords en plataformas digitales, como Spotify. Y ahora que el verano ya comenzó oficialmente (en el hemisferio norte), el cantante urbano ha decidido hacer un show en vivo por Instagram centrado en este disco.

Así lo ha anunciado a través de un post de dicha red social, donde escribe: “Hola, espero que estén disfrutando el verano... paso para decirles que este sábado [2 de julio] a las 6:00 pm [5:00 pm hora de Perú] haré el ig live de Un verano sin ti. Bye”.

Bad Bunny promete sorpresas en su transmisión en vivo

Pero eso no es todo, el post de Bad Bunny tiene tres imágenes. En las primeras dos, se le ve en la playa, disfrutando de un cóctel; y en la tercera añade más información sobre el evento: durante la transmisión, habrá “juegos, premios y muchas sorpresas más”.

Finalmente, hizo una “importante” advertencia: “Las papitas, los refrescos y el alcohol lo tienen que llevar ustedes. Recuerden cargar su celular”.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny hace una transmisión en vivo a través de Instagram, pero sí la primera con la que va a incluir canciones de Un verano sin ti.

Bad Bunny conversó con Ibai Llanos en Twitch

Ibai Llanos hizo realidad uno de sus sueños al tener en su canal de Twitch a una figura musical de renombre mundial. El streamer español tuvo como invitado virtual a Bad Bunny, quien además de demostrar su gusto por los videojuegos, también habló de sus preferencias musicales y del buen momento artístico que atraviesa.

La charla, que se extendió por casi una hora, comenzó con algunos problemas técnicos, pero fue una buena excusa para que Llanos empiece a 'romper el hielo' y hacer un encuentro más ameno y cómodo para su invitado, quien por primera vez, era entrevistado a través de la popular plataforma de live streaming. "Esto es algo diferente, yo nunca había pisado Twitch", dijo el artista.



EL ESTRÉS DEL DISCO

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, fue consultado sobre el éxito que ha alcanzado "Un verano sin ti", su más reciente álbum, que en solo dos semanas de lanzamiento, ha logrado batir numeroso récords en los charts musicales. Al respecto, el artista puertorriqueño dijo sentirse feliz con la respuesta del público, aunque admitió que el disco lo sometió a niveles altos de estrés.

"La gente pensará que lanzar un álbum es algo normal. Yo estaba nervioso a la hora del lanzamiento (del disco), pero ver que a la gente le ha encantado y que el 'feedback' ha sido positivo me pone contento y me quita ese estrés... a veces, hacer lo que te gusta te puede causar estrés porque quieres hacerlo bien, quieres dar lo mejor. Yo soy ese tipo de persona que quiere dar el máximo y llevarlo al límite", comentó.

