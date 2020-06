El festival de música Coachella no se llevará a cabo este 2020 debido a una decisión de las autoridades de California (EE.UU.). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Etienne Laurent

El festival de Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo, no se celebrará finalmente en 2020 debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



Coachella se iba a celebrar en abril y fue aplazado hasta octubre para intentar sortear la crisis sanitaria, pero al final los esfuerzos de la promotora Goldenvoice no sirvieron de nada y la COVID-19 impedirá que el desierto californiano acoja este año este multitudinario e influyente festival.



Las autoridades del condado de Riverside (California, EE.UU.) anunciaron este 10 de junio la cancelación del festival, argumentando que la crisis sanitaria del coronavirus hace imposible por ahora este tipo de eventos en los que se reúnen decenas de miles de personas.



"Estoy preocupado ya que crecen los indicios de que la COVID-19 podría empeorar en otoño", dijo el responsable de salud pública del condado de Riverside, el doctor Cameron Kaiser.



De la misma forma, las autoridades también confirmaron que Stagecoach, un festival de Goldenvoice orientado al country y que tiene lugar en el mismo sitio que Coachella solo una semana después, tampoco podrá desarrollarse este año.

El festival Coachella iba a celebrar su 21 aniversario este año, pero no pudo celebrarse por la COVID-19. | Fuente: AFP

LO QUE DEJA LA SUSPENSIÓN DEL FESTIVAL

Coachella, que en 2019 festejó su vigésimo aniversario, contaba este año con Rage Against the Machine, Frank Ocean y Travis Scott como cabezas de cartel.



También aparecían como nombres destacados de su programación Calvin Harris, Run the Jewels, Brockhampton, King Gizzard & the Lizard Wizard, Charli XCX, Flume, Thom Yorke, Disclosure, 21 Savage, Caribou, Carly Rae Jepsen, Hot Chip, Floating Points, Lana del Rey, FKA twigs, Fatboy Slim y Lil Nas X.



Entre los artistas latinos invitados para esta edición de Coachella figuraban Banda MS, Anitta, Pabllo Vittar, Cuco, Omar Apollo, Princess Nokia, Chicano Batman, Jessie Reyez, Cariño, ela minus, Erick Morillo, Ed Maverick o Paco Osuna.



Inicialmente, Coachella se iba a celebrar en dos fines de semana consecutivos de abril: del 10 al 12 y del 17 al 19 del mismo mes.



Cuando la crisis del coronavirus comenzó a extenderse por Estados Unidos, los organizadores aplazaron en marzo el festival hasta octubre (del 9 al 11 y del 16 al 18). Por ahora, los responsables de Coachella no han dado a conocer cuáles son sus planes para el próximo año.

(Con información de EFE)