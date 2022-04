Billie Eilish invitó al escenario a Hayley Williams durante su presentación en Coachella 2022.

La cantante Billie Eilish ha demostrado un profundo respeto por los artistas que la han influenciado, durante sus presentaciones en el festival de Coachella. El sábado pasado, invitó a escenario a Damon Albarn, creador de la banda virtual Gorillaz, y este sábado 23 de abril, hizo lo propio con Hayley Williams, vocalista y líder de la banda Paramore.

La aparición de Hayley Williams vino después de que Billie Eilish y su hermano Finneas O´Connor, interpretaran “Your Power”, del último disco de la joven cantante. Acabada la canción, Billie se sentó en una silla, al lado de otra vacía y dijo “¡Oh, miren, un asiento vacío! ¿Para quién será?”, preguntó al público, según informó Variety.

“Todos, ¡podemos darle la bienvenida a mi amiga Hayley Williams!”, dijo Billie Eilish, quien se mostró tan emocionada como el mismo público al ver entrar al escenario a la vocalista de Paramore, quien interpretó un clásico de la banda, “Misery Business”, en versión acústica, en compañía de los dos hermanos y otro guitarrista.

Cuando acabó la canción, ambas cantantes se pararon de sus asientos y se fundieron en un efusivo abrazo. “Este es mi primer Coachella, ¡guau! Gracias por compartir esto conmigo. ¡Esto es increíble!", fueron las palabras de Williams.

Billie Eilish and Hayley Williams sing “Misery Business” at #Coachella. pic.twitter.com/e1OQM5nVit — Variety (@Variety) April 24, 2022

Coachella 2022: Billie Eilish invitó a Damon Albarn, vocalista de Gorillaz, al escenario

El sábado 17 de abril, Billie Eilish fue el número estelar en el festival de Coachella 2022. Pero esta no fue una actuación cualquiera, ni para el público ni la cantante, ya que invitó al escenario a Damon Albarn, vocalista de la banda Gorillaz, músico por quien ella siente gran admiración.

Antes de que el inglés de 54 años subiera al escenario, Billie lo presentó ante el público y comentó que es uno de los momentos más increíbles por los que ha pasado, y explicó por qué:

“Este hombre cambió mi vida de muchas maneras y cambió mi visión completa de lo que podría ser la música, el arte y la creación. Mi primera banda favorita fue Good, the Bad and the Queen cuando tenía seis años, y Blur cambió el mundo, y Gorillaz cambió el mundo, y este hombre es literalmente un genio, y eso es todo”.

Dicho esto, Damon Albarn subió al escenario y acompañó a Billie en la interpretación de “Getting older”. Pero la gran sorpresa vino después, cuando el vocalista de Gorillaz cantó un clásico de la banda: “Feel Good Inc.”, al lado de ella.

En total, Billie Eilish interpretó 25 canciones durante su presentación en Coachella 2022, y tuvo a otro invitado: Khalid, al lado de quien interpretó “Lovely”.

