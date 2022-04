Karol G sorprende a sus seguidores con un adelanto de nueva música a través de sus redes sociales. | Fuente: Instagram

Karol G entregó un impactante espectáculo el pasado fin de semana en el festival de música de Coachella. Siendo su primera presentación en el icónico evento, la cantante colombiana compartió escenario junto a otros grandes artistas como Billie Eilish, Daniel Caesar, Doja Cat, Harry Styles, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Swedish House Mafia, The Weeknd y más.

Durante su show, Karol G realizó un viaje a través de algunos de los éxitos como "El Makinón", "Mi Cama", "Bichota" y "Ahora Me Llama". Al igual que, "El Barco" y "200 Copas".

TRIBUTO A LA CULTURA HISPANA

Como parte de su tributo a la cultura hispana, también presentó un cautivante medley de algunos de los clásicos más icónicos de la música latina incluyendo "La Bamba", "Como La Flor", "Maria", "Macarena", "La Vida Es Un Carnaval", "Gasolina", "Hips Don’t Lie", "Despacito" y "Mi Gente".

Para elevar la energía, sorprendió a todos contando con DJ Tiësto para cantar "Don't Be Shy" y luego invitó al escenario a la artista multiplatino, Becky G para entonar su más reciente colaboración, "Mami". Finalmente, culminó su show con broche de oro, presentando su éxito mundial, "Tusa".

NUEVO TEMA

Karol G continúa preparándose para su gunta pesentación en el festival que tendrá lugar el próximo domingo 24 de abril. Mientras tanto, la estrella colombiana sorprendió a sus fanáticos a través de sus redes sociales compartiendo un adelanto de nueva música.

"Provenza recordé que este año no he sacado música y me animé", escribió Karol G con un mini clip en el que se escucha parte de una nueva canción.

ENTRE LAS MEJORES PRESENTACIONES

La artista colombiana no solo puso a bailar a los asistentes del festival de Coachella con un show de casi una hora, si no que también entregó un performance en el escenario que fue aplaudido por la revista Billboard y que la ubicó como una de las mejores presentaciones del evento.



Tras su debut en el show, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, varios de sus compatriotas la felicitaron, entre ellos, Shakira, Maluma y Greicy Rendón. El mensaje más emotivo que tuvo fue de parte de José Osorio (J Balvin), quien recordó que los dos empezaron su carrera cantando en quinceañeros y colegios.

