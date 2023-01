La presentación de Bad Bunny en Coachella 2023 está prevista para el 14 de abril. | Fuente: AFP

Coachella 2023 ya tiene fecha. El festival de música se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 14 al 16 de abril, y del 21 al 23 del mismo mes. Además, según anunció la organización a través de sus redes sociales, Bad Bunny, Blackpink y Frank Ocean encabezan el cartel de actuaciones, que tendrán lugar en la misma sede donde viene realizándose este evento: el Empire Polo Club ubicado en Indio, California (EE.UU.).

Otros artistas que también estarán presentes en la próxima edición de Coachella son Rosalía, Gorillaz, Björk, Charli XCX, Burna Boy, Alex G, Jai Paul, Glorilla, Boygenius, Christine and the Queens, the Breeders, Noname, Soul Glo, Weyes Blood, Yaeji, Willow, Yung Lean, Yves Tumor, The Comet Is Coming, Snail Mail, Saba, Romy (de the xx), Muna, Metro Boomin, Latto, Idris Elba, Kali Uchis, Ethel Cain y EarthGang.

Paul Tollett, cofundador del festival, ya había anunciado que Frank Ocean sería el plato de fondo de Coachella 2023, luego de que no llegara a presentarse el 2020 debido a que el evento se canceló por la pandemia. "Solo estoy tratando de ser lo más justo posible con los artistas y los fanáticos para asegurarme de que eventualmente puedan ver a todos de los que hablamos", explicó a Los Angeles Times.

El año pasado, como se recuerda, Coachella regresó después de una pausa producida por la pandemia de la COVID-19. Su retorno, sin embargo, estuvo teñido de polémicas: Kanye West se retiró de manera abrupta de la alineación, y debió ser reemplazado por The Weeknd y Swedish House Mafia. Ambos, junto a Harry Styles y Billie Eilish, terminaron encabezando el festival en aquel año.

Bad Bunny en la picota

El anuncio de la actuación de Bad Bunny en Coachella 2023 aparece en medio de una polémica, producida por el mismo cantante, quien el 1 de enero lanzó el celular de una fan al mar, luego de que ella intentara sacarse una fotografía con él. El hecho no tardó en despertar revuelo en redes sociales y críticas contra el puertorriqueño.

Pero la controversia no quedó allí. Se extendió cuando el intérprete de 'Tití me preguntó' decidió justificar su comportamiento con un mensaje publicado vía Twitter. "Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", escribió.

Desde entonces, Bad Bunny ha estado en la picota en diversas plataformas. La caída de su popularidad, ganada a lo largo de 2022 gracias a su gira internacional y el multipremiado disco 'Un verano sin ti', fue registrada por la plataforma Spotify, que anunció una baja en las reproducciones de temas como 'Tití me preguntó', 'Me porto bonito' y 'Ojitos lindos'.

A raíz del escándalo, el cantante decidió eliminar el polémico tuit y configurar su cuenta de Instagram como privada, de modo que solo sus actuales seguidores puedan ver sus novedades.

