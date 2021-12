Chris Martin, líder de Coldplay, anunció que la banda dejaría de grabar en el 2025. | Fuente: AFP

Una no muy buena noticia para los fans de Coldplay. El último miércoles, Chris Martin, líder y vocalista, reveló a Radio 2 de la BBC, que la banda británica dejará de grabar discos a partir del 2025. Desde allí, se dedicará a salir de tour.

"Nuestro último disco saldrá en 2025, y después de eso creo que solo estaremos de gira", dijo Chris Martin, quien después añadió: "tal vez hagamos algunas cosas colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces".

No es la primera vez que el vocalista habla sobre dejar de grabar discos con Coldplay. En octubre de este año, con motivo del lanzamiento de su noveno álbum, "Music Of The Spheres", señaló a New Musical Express que la banda tenía planeado grabar un total de doce discos.

Sin embargo, sus declaraciones a la BBC marcan la primera vez en que el líder de la banda pone una fecha al fin del catálogo de Coldplay. Sus seguidores, sin duda, esperan que cambie de opinión

Coldplay en Lima: el concierto será el 20 de setiembre

La banda británica anunció que Lima formará parte de su tour “Music Of The Spheres”, nombre también de su último disco. A las pocas horas de que salieran a la venta, las entradas se agotaron.

A través de sus redes sociales, Teleticket anunció que, debido a la gran acogida que ha tenido la preventa de entradas para el concierto de Coldplay en Lima, Perú, se habilitó un sector adicional y aumentaron la capacidad para las zonas de Oriente y Occidente 1. Estas también se agotaron.

Las teloneras del concierto de Coldplay en setiembre del próximo año será Camila Cabello y para octubre, será H.E.R. Como se recuerda, en el 2019, la banda británica liderada por Chris Martin se comprometió a que sus shows serán lo más beneficioso posible para el medio ambiente por lo que sus presentaciones están enfocadas en temas ambientales y de sostenibilidad.

