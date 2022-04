Trevor Noah será por segundo año consecutivo el anfitrión de los Grammy. | Fuente: AFP

Por segundo año consecutivo, los Grammy tendrán a Trevor Noah como anfitrión. Él es un comediante sudafricano que en la actualidad dirige el programa “The Daily Show”, de Comedy Central, donde comenta noticias políticas con un punzante tono satírico.

Noah nació en Johannesburgo cuando estaba vigente el apartheid, un sistema discriminatorio que se mantuvo en Sudáfrica y Namibia hasta 1992 y que redujo los derechos de la población negra.

Él nació de un padre blanco y una madre negra, un tipo de relación que fue considerada ilegal a partir de 1985, un años después de su nacimiento, como el mismo Trevor cuenta en su autobiografía “Born a crime” ("Nacido como un crimen"). Él fue clasificado como “de color”, por lo que se vio privado de muchos derechos, durante sus primeros años de vida en Soweto, el área urbana más popular de Johannesburgo.

Trevor Noah comenzó desde muy joven a participar en programas de televisión y de radio, volviéndose rápidamente en una celebridad de Sudáfrica. En el 2011, se mudó a los Estados Unidos, y comenzó a frecuentar programas como “The Tonight Show”, de Jummy Fallon, o “The Late Show with David Letterman”.

A finales del 2014, se convirtió en corresponsal de “The Daily Show” y meses más tarde reemplazó a Jon Mitchell en la conducción. Desde allí, ha abordado uno de los grandes problemas del gigante del norte: el racismo, siempre con mordacidad.

Trevor Noah, un comediante versátil

En el 2011, al poco tiempo de haber llegado a los Estados Unidos, Trevor Noah fue el protagonista del documental "You Laugh But It's True" (“Tú ríes, pero es verdad”), en el que se le ve preparando su primer show de comedia en EE.UU., mientras las dudas sobre el giro que le ha dado a su carrera se van manifestando.

Junto con el director del documental David Paul Mayer, Trevor Noah ha continuado sacando programas basados en su vida y profesión, como “Eso es racista” o “Hijo de Patricia”.

Noah también ha participado en películas como “Black Panther”, “Coming 2 America” o “American Vandal”, y en series como “Nashville”. Asimismo, en el 2018, se anunció que su libro “Born A Crime” sería llevado al cine y que Lupita Nyong'o interpretaría a su madre.

Recientemente, Trevor Noah fue atacado por Kanye West, debido a que el comediante salió en defensa de la ex esposa del rapero, Kim Kardashian, quien junto con su actual pareja Pete David han sido repetidamente atacados por West.

Se dice que una de las razones por las que Kanye West no actuará en la ceremonia de los Grammy es para que no se encuentre con Noah, que estará de anfitrión.

