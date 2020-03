Los Rolling Stones posponen su gira por Norteamérica | Fuente: EFE

Los Rolling Stones se suman a la lista de músicos que han tenido que aplazar o cancelar sus conciertos por el coronavirus, al verse obligados a posponer su gira por Norteamérica que arrancaba el 8 de mayo en California.



"Estamos muy decepcionados de tener que posponer la gira. Lo lamentamos por todos los fanáticos que lo esperaban tanto como nosotros, pero la salud y la seguridad deben tener prioridad. Todos superaremos esto juntos, y nos veremos muy pronto", dijo este martes la banda en un comunicado.



Todos los integrantes de los Rolling Stones tienen más de 70 años, y han salido de gira por EE.UU. y el resto del mundo de forma ininterrumpida todos los años desde 2012, aunque este año se complicará seguir esa trayectoria.



Anteriormente, la banda británica pospuso varios meses una gira en 2017, cuando Mick Jagger tuvo que someterse a una operación por una complicación cardíaca, aunque posteriormente el artista actuó sin mostrar ningún signo de debilidad.



El coronavirus ha afectado a artistas de todo el mundo, además de conciertos y festivales de todas partes del planeta.



Madonna, Maluma, Jorge Drexler, Green Day, BTS, Juanes, El Puma; son solo algunos de los artistas que han cancelado sus presentaciones.



Quizás la decisión más drástica fue la de aplazar el festival Coachella hasta otoño. Un anunció que llegó tras varios días de constantes rumores y que obligará a alterar las agendas de miles de espectadores que ya tenían su entradas, y de cientos de artistas como Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine, Calvin Harris, Thom Yorke y Lana del Rey.



Tampoco se realizaron el festival SXSW de Austin (Texas), el Ultra Music Festival de Miami (Florida) y no se entregarán los Premios Latinos BMI.



Además, el Salón de la Fama del Rock & Roll pospuso su ceremonia anual para homenajear a las nuevas incorporaciones, que incluían a artistas como Whitney Houston y Depeche Mode.



Por su parte, músicos como Laura Pausini, Alejandro Sanz, Juanes, Tiziano Ferro, Sech o Justin Quiles ya han comenzado a ofrecer conciertos en las redes sociales para paliar el aislamiento social para prevenir contagios por el COVID-19.



El número de casos positivos globales por el coronavirus causante de COVID-19 alcanzó el lunes los 167.511, mientras que las muertes superan las 6.600, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Europa es actualmente el foco mundial de la pandemia de coronavirus, la enfermedad COVID-19 de la que se registran cerca de 29.000 casos en Italia, más de 9.000 en España, unos 5.400 en Francia y 4.900 en Alemania.

Con información de EFE