El concierto de Guns N Roses fue reprogramado para el próximo 24 de noviembre. | Fuente: AFP

Guns N' Roses reagendó su concierto el Lima, después de ser suspendido ante la pandemia de coronavirus. La nueva fecha será el martes 24 de noviembre y se mantendrá el estadio de la Universidad San Marcos como sede del evento.

A través de sus redes sociales, la famosa banda conformada por el cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan, tranquilizó a sus miles de fanáticos que esperan por verlos en vivo. Como se recuerda, los conciertos de la agrupación en Latinoamérica fueron pospuestos debido a las preocupaciones por contagio de COVID-19.

GNR fam, we're announcing new rescheduled #GNR2020 tour dates. Hold onto your tickets, see you soon ⚡️https://t.co/h6944iWjQJ pic.twitter.com/nJRo9YABoh — Guns N' Roses (@gunsnroses) March 16, 2020

El retorno de Guns N' Roses a la capital se confirmó después de la reprogramación de los músicos como cabeza de cartel de los principales festivales de la región, como Lollapalooza (Chile, Brasil y Argentina) y Estéreo Picnic (Colombia).

De esta manera, los estadounidenses del rock pesado presentarán su gira "Not In This Lifetime", que también fue centro de la reunión de Axl, Slash y Duff, miembros fundadores del grupo musical, tras años de matenerse separados.

El tour de Guns N' Roses celebra más de 30 años de trayectoria, tiempo en el fueron editados “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, desde donde salieron canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, “Knockin' On Heaven's Door”, entre otros éxitos.