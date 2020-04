Coronavirus: Residente presenta una nueva versión de "Latinoamérica" para la cuarentena

Residente presenta nueva versión de "Latinoamérica" por la cuarentena por coronavirus. | Fuente: AFP

El cantante puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, presentó este miércoles a través de sus redes sociales una versión para la cuarentena por el coronavirus de la canción "Latinoamérica", que ya ha conseguido 2.084.064 visualizaciones en Instagram y 798.331 a través de YouTube.



"Latinoamérica", una canción que presentó cuando formaba parte de Calle 13, comienza con unas palabras en lenguaje quechua y es considerada un himno contra la pobreza y por la identidad latinoamericana.



Al inicio del vídeo ofrecido este miércoles, el cantante le dedica esta canción a "todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico en cuarentena, pero de pie todo el mundo".



"Desde la más pequeña de las Antillas mayores le dedicó esta canción a todo el mundo. Desde Puerto Rico en cuarentena, pero de pie", escribió el rapero en su cuenta oficial de Instagram.



En el vídeo, de unos cinco minutos, el cantante aparece acompañado por cada uno de sus músicos desde sus respectivas casas y varios colegas para darle vida al éxito que "recoge el sentimiento de los latinos en una sola voz".



Entre los que participan en esta nueva versión están la vocalista Kianí Medina y el argentino Gustavo Santaolalla, además de los músicos Thomas Pridgen y Leo Genovese.



Este lunes Residente entrevistó en un directo a través de esa misma red social al presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras pedir a sus seguidores posibles preguntas para el mandatario sobre cómo se maneja en ese país la crisis del coronavirus.



El pasado 4 de marzo hizo otra transmisión en vivo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la que le llegó a poner en aprietos con temas como el aborto y el matrimonio homosexual.



Lo que se esperaba que fuera una conversación amena entre la figura internacional de la música urbana y el presidente salvadoreño, casi en tono oficialista, se convirtió en una entrevista de temas políticos.



"Para mi era importante tener esta charla por todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Además me pareció interesante la propuesta tuya de un poco romper las reglas o quizá cambiar un poco lo que habitualmente hacen los gobernantes", dijo René Pérez, exmiembro de Calle 13, al comenzar la charla.



Bukele, quien no ha dado una entrevista a los medios salvadoreños desde que llegó al poder el 1 de junio de 2019, no había sido tan claro en estos temas como lo fue con Residente.



Puerto Rico, la tierra natal del músico, ya registra 11 muertos y 286 contagiados con la COVID-19, mientras que el número de infectados en todo el mundo ya supera los 800.000. EFE