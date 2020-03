Sebastián Yatra y Ricky Martin lanzan su primera colaboración "Falta amor". | Fuente: Instagram / Sebastián Yatra

Vestidos completamente de negro. Así lucen Sebastián Yatra y Ricky Martin en un adelanto del videoclip en el que suena su primera colaboración. Se trata de “Falta amor”, tema que será lanzado este 26 de marzo en todas las plataformas musicales.

Así lo anunció la pareja de Tini Stoessel a través de sus redes sociales. “‘Falta amor’ con Ricky Martin… Este jueves a las 7:00 p.m. (hora de Colombia)”, escribió en la leyenda del extracto del videoclip, desde su cuenta de Instagram.

En las imágenes, ambos artistas se encuentran dentro de un lugar abandonado, mientras aparece un auto en llamas y otros músicos que acompañan a la dupla. También puede dejarse ver un nutrido elenco de bailarines.

"Aún no me lo creo...", agregó en otra públicación. "Espero que esta canción los pueda acompañar en estos momentos difíciles, a mí me ha acompañado a superar tantas cosas duras", afirmó en alusión al confinamiento que se vive en la actualidad debido a la pandemia producida por el COVID-19.

Escrita por Yatra, junto a los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, “Falta amor” es una versión distinta de la canción original incluida en “Fantasía”, álbum de baladas románticas y segundo en la trayectoria del colombiano, que lanzó en el 2019.

El videoclip fue dirigido por Carlos Pérez, mientras que el sencillo se grabó a fines del año pasado. De acuerdo con declaraciones de Sebastián Yatra, en su cuenta de Instagram, “Falta amor” “es una de las mejores que [él y Ricky Martin] hemos logrado en nuestras carreras”.

Como se recuerda, el artista se sometió a cuarentena el 12 de marzo, cuando anunció a través de sus redes sociales que acataría esta medida para evitar el contagio de nuevo coronavirus.

El anuncio del intérprete preocupó a varios de sus seguidores, debido a que pensaban que Yatra había dado positivo por Covid-19. Sin embargo, esta medida preventiva se viene realizando con varias personas que han realizado viajes a países con casos de coronavirus.