Ricky Martin llama "brutos e ignorantes" a quienes no cumplen la cuarentena por el coronavirus. | Fuente: Instagram

El cantante Ricky Martin llamó este jueves "brutos e ignorantes" a las personas que no acaten el confinamiento en casa como método para combatir la actual pandemia del coronavirus, a la vez que calificó de "criminal" el hecho de que algunos sigan en la calle arriesgándose a contraer la enfermedad.



Así lo reclamó el artista en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram y en el que enfatizó: "la única manera en que tú pares un virus es con cuarentena, cuarentena severa, radical, porque este virus es radical, es severo no tiene compasión con nosotros".



"La única manera, la única protección es el aislamiento social, porque desafortunadamente la gente está en las calles, en las playas, en los bares, va a restaurantes y no me queda de otra de pensar que son brutos e ignorantes", sostuvo el cantante puertorriqueño.



El artista rechazó también el comportamiento de cada persona que permanezca en las calles, al decirle "que no tiene empatía" con el resto de la población para no contagiarse con el Covid-19.

Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de casos globales de Covid-19 ha superado la barrera de los 200.000 en todo el mundo, y el de muertos se aproxima a los 9.000.



"Te veo como criminal. A lo mejor eres portador y no estás ayudando a la causa", pronunció Ricky Martin, quien aprovechó la ocasión para seguir "adelante", en "calma" y con "paciencia" ante la pandemia, "pero no seamos ingenuos".



"No tenemos mucho control. El único control es quedarnos en casa. Y esta conversación la tengo de hablar con amigos que han sido contagiados, que ahora mismo viven en una incertidumbre horrible", lamentó.



"Hablo en nombre de esos doctores que están exponiendo su vida y la de sus familiares, simplemente por el amor a su carrera y a la humanidad", reflexionó.



A su vez, agradeció a los trabajadores de la salud, como médicos enfermeros, técnicos, paramédicos en la lucha contra el nuevo coronavirus.



"¿Qué nos haríamos sin ustedes", dijo.



"Pero cuídense por favor. Y tú, quédate en casa, no seas irresponsable. Mi suerte depende de ti y tu suerte depende de mí. Seamos realistas", puntualizó el artista, quien luce su cabellera tendida de color morado por petición de uno de sus hijos.



Referente a la pandemia, el artista lo comparó con una película de ciencia ficción y lamentó que no hayan tantos datos del virus tantas semanas después del primer caso reportado en China.



"Y a eso añádele un toque de negación de parte de mucha gente que no tiene idea de la magnitud de este problema. Escucho mucha gente que eso solo afecta a las personas de la tercera edad, yo no tengo problema yo soy joven", agregó.



En esta misma línea, se hizo eco de un estudio del Gobierno de Estados Unidos según el cual el 20 % de los pacientes que han sido hospitalizados en EE.UU. van de los 20 a los 44 años.



"Así que esa teoría de que va a afectar a nuestros padres, a nuestros abuelos, ya quedó atrás", concluyó. EFE