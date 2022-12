Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico, locutor de radio​ y empresario puertorriqueño.​ | Fuente: Twitter

Daddy Yankee se despidió de los escenarios internacionales con su último concierto en Estados Unidos que formó parte de su gira ‘La última vuelta’. Acompañado de Marc Anthony, el artista pisó la tarima después de visitar 45 ciudades, realizar 85 conciertos y vender más de dos millones de entradas.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de ‘Dura’ agradeció a cada una de las personas que asistió a sus recitales, también a los medios por ayudarle a impulsar su carrera musical que, después de tantos años, llegó a su fin.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo, al fin veo la meta. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público a mis colegas a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales, y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde el principio desde los comienzos del reguetón", finalizó Daddy Yankee al mostrar imágenes de su exitosa gira.

Cabe resaltar que, en enero del próximo año, el cantante urbano cerrará su gira en su natal Puerto Rico en el famoso estadio Hiram Bithorn.

Daddy Yankee agradeció al público peruano por sus conciertos en Lima

Daddy Yankee celebró dos conciertos inolvidables en Lima los días 18 y 19 de octubre en el estadio Nacional. Tras la repercusión de su visita en el marco de su gira de despedida, el 'Big Boss' recurrió a sus redes sociales para agradecer el respaldo del público peruano.

En ese sentido, el representante del género urbano compartió un video con sus seguidores donde muestra un resumen de sus presentaciones en la capital peruana; desde su llegada al recinto deportivo hasta su salida al escenario.

Como se aprecia en las imágenes, Daddy Yankee, el intérprete de Gasolina, tuvo un breve acercamiento con sus seguidores, a los que puso a bailar y cantar a ritmo de reguetón en un explosivo espectáculo lleno de luces y fuegos artificiales. Antes de despedirse, el artista puertorriqueño aprovechó la oportunidad para resaltar el sabor de la gastronomía peruana.

"Dos noches épicas en Lima rompiendo tarima. Gracias Perú por ser parte de #laultimavueltaworldtour PD: El ceviche y el lomo saltado están a otro nivel", mencionó 'El Cangri'.

Coreografías sincronizadas, las luces láser, los dispensadores de llamas y humo, los reflectores led, la pirotecnia y los efectos tridimensionales compusieron un entramado de tecnología del que esta leyenda del reggaetón se sirvió para potenciar la descarga de energía que produce su música. Un envoltorio visual que variaba según el ritmo de los temas y daba la impresión de estar ante la sucesión de distintos videoclips, todos protagonizados por Daddy Yankee, así fueron sus dos shows totalmente en sold out.

