Dave Grohl afirma que ha estado leyendo los labios debido a la pérdida de audición. | Fuente: Facebook | Foo Fighters

Dave Grohl, vocalísta y líder de la banda Foo Fighters, aseguró que hace más de 20 años afronta un serio problema de pérdida de audición. El músico reveló que sufre de tinnitus, una enfermedad auditiva que le provoca ruidos en el oído y no le permite escuchar correctamente.

En una entrevista concedida al programa radial 'The Howard Stern Show', el exbaterista de Nirvana contó que su condición lo obliga a leer los labios para comunicarse sin inconvenientes. "Soy un músico de rock y estoy sordo", dijo el artista luego asegurar al entrevistador que no podía oirlo. "He estado leyendo labios durante 20 años", agregó.

Grohl precisó que puede escuchar la música en el escenario y en el estudio, pero que si estuviera sentado junto a alguien en un lugar público, dijo que no podría entender una sola palabra.

"Si estuvieras sentado a mi lado en la cena, no entendería ni una maldita palabra de lo que me dirías. No hay forma de que escuche lo que me dicen. En un restaurante lleno de gente, es aún peor", aseguró.

LA PANDEMIA AGUDIZÓ SU PROBLEMA

Con la pandemia, Dave Grohl afrontó más complicaciones, puesto que el uso de mascarillas ha complicado su capacidad para comprender lo que dice la gente. A pesar de ello, asegura que es capaz de reconocer cuando hay algo que no le agrada durante la producción de canciones para corregirlo y que sus temas queden lo más limpios posible.

"Mis oídos todavía están sintonizados con ciertas frecuencias, y si escucho algo que está un poco desafinado, o un platillo que no es lo suficientemente brillante o algo así, en la mezcla puedo detectarlo”, explicó el músico.

Dave manifestó que hace tiempo no pasa por controles médicos para revisar su audición porque cree saber cuál será el diagnóstico. "Sé lo que van a decir: 'Tienes... daño auditivo, tinnitus, en el oído izquierdo, más que en el derecho'", dijo. "Mi oído izquierdo es un poco peor que el derecho debido a que mi caja y mi monitor de escenario [están en ese lado] cuando toco la batería".

