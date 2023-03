Dave Mustaine consideró que su banda “ha sido más consistente”. | Fuente: Megadeth

Dave Mustaine, vocalista y líder de Megadeth, reavivó la polémica con Metallica, banda que cofundó en 1981, al acusar a sus excompañeros de intentar desacreditarlo.

“La gente sabe que Metallica siempre han tratado de detenerme. Nunca esperaron que hiciera lo que hice después de que me jod..., pero tuve éxito e hice mejores discos en el camino. Pero no me importa porque estoy contento con mi éxito, y he tenido mucho”, dijo en una reciente entrevista a Guitar World.

La salida de Mustaine de Metallica, despedido debido a sus adicciones y a diferencias creativas, marcó un antes y un después en la escena metalera mundial; ya que esto decantaría en la creación de Megadeth, a la postre uno de los referentes del thrash metal.

“Megadeth ha sido más consistente”

La rivalidad de Mustaine con sus excompañeros de Metallica no es nueva. En esta entrevista, pese a que intentar marca distancia con su exbanda; no deja de pasar la oportunidad para reavivar la controversia.

“En mi opinión, no hay competencia entre Megadeth y Metallica. Somos bandas diferentes, y creo que Megadeth ha sido más consistente. Pero lo triste es que el drama entre nosotros ha sido más popular que la música. Y recuerda, Metallica tuvo una gran ventaja: y lo hicieron gracias a lo que ayudé a crear.

“Se han convertido en una de las bandas más grandes del mundo. Y ahí van ellos, siendo tan grandes, pierden el aliento tratando de desacreditarme diciendo: 'Dave no es un buen guitarrista'. ¿Cómo?, ¿qué mier... dijiste? [Risas] Me parece recordar que escribí muchas de las canciones que los hicieron famosos, así que probablemente deberían volver a comprobar la declaración que acaban de hacer”, añadió.

Cabe mencionar que tanto Megadeth como Metallica siguen vigentes, no solo lanzando material nuevo sino girando por todo el mundo. El año pasado la banda de Dave Mustaine estrenó The Sick, The Dying… And The Dead!, que ha sido muy bien recibido por la crítica; mientras que Metallica lanzará en abril su nuevo álbum en estudio 72 Seasons.



