La BBC canceló a última hora la emisión de un documental sobre Ozzy Osbourne: ¿qué pasó?

La cadena BBC tenía previsto emitir este lunes, 18 de agosto, el documental Ozzy Osbourne: Coming Home, sobre los últimos años de vida del legendario vocalista de Black Sabbath, fallecido el pasado 22 de julio.

Sin embargo, a última hora, la cadena británica decidió levantar el filme de su parrilla y, en su lugar, emitió un episodio del programa Fake Or Fortune?.

El documental Ozzy Osbourne: Coming Home era esperado con cierta expectativa, porque prometía “un acceso único e íntimo a toda la familia Osbourne” en los últimos años del ‘Príncipe de las Tinieblas’.

Por ello, causó gran sorpresa la decisión de levantar su emisión.



¿Por qué la BBC no emitió el documental Ozzy Osbourne: Coming Home?

Si bien inicialmente reinó la incertidumbre y se creía que el documental había sido cancelado, la BBC se apuró en emitir un comunicado aclarando la situación.

La cadena británica informó que el documental no ha sido cancelado, sino que se decidió reprogramar su emisión a pedido de la familia de Ozzy.

“Acompañamos a la familia Osbourne en estos momentos difíciles. Respetamos su deseo de esperar un poco más antes de emitir esta película tan especial”, indicó la BBC, tras adelantar que “la nueva fecha de transmisión se confirmará próximamente”.

