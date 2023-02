David Bisbal estrenó este mes el primer adelanto de su próximo álbum de estudio "Me siento vivo". | Fuente: Universal Music Group | Fotógrafo: Pedro Walter

En la vida de un artista, cumplir 20 años de carrera solo puede significar una cosa: vigencia. Le ocurre esto al cantante español David Bisbal, quien tras darse a conocer con su álbum "Corazón latino" y ganar un Latin Grammy en 2003 a mejor artista revelación, continúa presente en una industria musical cambiante gracias a propuestas que lo sacan de sus zonas de confort.

Para celebrar sus dos décadas de trayectoria, el intérprete de temas como "Ave María" y "Bulerías" tiene programada una gira, que lo traerá de regreso a Latinoamérica, región donde la voz bisbaliana fue acogida con fervor desde el primer decenio de los años 2000. En este recorrido está incluido Perú, según confirmó en entrevista con RPP Noticias.

"Se me pone el pelo de punta, porque tengo muchas ganas de volver", dijo David Bisbal, a través de una videollamada. "En junio arrancamos con la gira de verano en España y, cuando termine, preparamos una gira latinoamericana, mi vuelta a Latinoamérica, desde el sur hasta el norte. Perú está en mi plan, en mi corazón y estoy deseando llegar", adelantó.

El espectáculo del artista de 43 años en nuestro país coincidirá con el lanzamiento de "Me siento vivo", nuevo álbum del que sus seguidores ya pudieron escuchar un primer adelanto gracias a la canción "Ajedrez".

David Bisbal sigue en la cresta de la ola

Darse a conocer en el reality español "Operación Triunfo" no era garantía de nada para David Bisbal. Como dijo en una ocasión: "Un concurso de televisión no te asegura nada; si no te esfuerzas, al final caes en picada". Pero el éxito, que en manos de alguien sin constancia puede ser efímero, sigue tocando a la puerta del cantante de Almería. ¿Cómo lo hace?

"Trabajando muy directamente con mis compañeros de la discográfica y formando mi equipo de trabajo", sostuvo el autor de "En tus planes". Al igual que los equipos de fútbol, que renuevan su plantel cada tanto para alcanzar la victoria, lo mismo le pasa a la trayectoria de los artistas cuando eligen personas capaces de ayudarlos a "ganar fuerza con el paso del tiempo".

Bisbal reconoció que, con los años, más difícil de "tratar de conseguir que te den la oportunidad" es "tratar de mantenerse en el tiempo". "Eso no lo puedes conseguir solo, lo consigues gracias al trabajo de tus compañeros. Desde el sofá de tu casa no te van a llegar las cosas, tienes que trabajar y ser disciplinado", indicó.

"Quiero hacer cosas diferentes"



Hay rigor, un buen equipo, pero solo eso no explica que hasta ahora el nombre de David Bisbal continúe brillando en la marquesina musical. Habría que destacar también su método de trabajo, que comienza con un análisis de su parte sobre "lo que no ha hecho" musicalmente y los géneros que marcan tendencia. Por paradójico que pueda parecer, al cantante no le gusta sonar "mucho a David Bisbal" cuando escucha sencillos en los que es invitado a colaborar.

"Ese no es el trabajo que me gusta seguir, porque esa canción o estilo ya lo he hecho. Quiero hacer cosas diferentes, quiero mostrar a la gente esos sonidos que nunca antes he compartido", explicó. Y agregó que cuando se sienta a componer con su equipo, espera propuestas que lo reten. Nada más satisfactorio para él que lo hagan "cantar de manera distinta". "Eso me encanta", subrayó.

Después de ese proceso de búsqueda, llega la producción, que para David Bisbal es el proceso de vestir las canciones que salieron a guitarra y voz. "Otra fase que disfruto muchísimo es la grabación del estudio, donde aparecen nuevas cosas, como nuevas frases que no estaban en la composición, y además te presionas a ti mismo porque sabes que esa canción quedará grabada para toda la vida", contó.

"Me siento vivo", un trabajo para todos los gustos



No es gratuito que David Bisbal remarque su postura por experimentar. Su producción lo prueba de algún modo: del "Corazón latino" al "En tus planes", su música ha transitado por sonidos urbanos aflamencados (como el "Premonición", que incluyó un tema con Wisin y Yandel), una faceta de pop guitarrero, otra en la que apostó por un ritmo más acústico y un reciente retorno a esa rumba que puso de moda en sus primeros discos.

"Ajedrez", el flamante sencillo que lanzó como avance de su próximo disco "Me siento vivo", está permeado por un pop que bebe de "un sonido muy ochentero y noventero" y le ha dado un toque que el cantante "no tenía" en su trayectoria. "Es un tema que va a tierra. Tengo muchas canciones así: 'Ave María', 'Esclavo de sus besos', 'Silencio'", comparó.

Bisbal estuvo a punto de sacar a la luz una balada como el primer adelanto de su nuevo álbum. "Pero decidimos que siempre habrá ese tiempo para mostrar ese sonido más romántico, que está también dentro del disco. Vamos a encontrar temas muy festivos para plataformas digitales, radios y conciertos, y baladas en las que habrá una producción muy rica o donde encontrarás muy poco acompañamiento", adelantó. "Me siento vivo" —toda una declaración de vigencia— apunta a eso: "completar los gustos de todos los seguidores".

