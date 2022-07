Demi Lovato estrenó su nuevo tema "Substance". | Fuente: Instagram / Demi Lovato

La estrella pop Demi Lovato lanzó este domingo su nuevo sencillo "Substance", un himno-pop punk que formará parte de octavo álbum de estudio "Holy Fvck", que saldrá a la luz el viernes 19 de agosto. Es el segundo adelanto que la cantante ofrece de su próximo proyecto musical.

"Estoy muy emocionada de compartir otra muestra de lo que nos espera en este álbum. Todos podemos identificarnos con la búsqueda de algo más en la vida, y quiero que esta canción te haga sentir que te lo estás pasando muy bien mientras lo haces", afirmó en un comunicado de prensa compartido por su disquera.





El 'tracklisting' de "Holly Fvck"

Asimismo, Demi Lovato reveló la lista de canciones de su nuevo disco, que incluye colaboraciones Yungblud, Royal & The Serpant, y Dead Sara. Un total de 16 canciones que marcan otro hito en la trayectoria de la artista de 29 años, quien el año pasado lanzó su proyecto "Dancing with the Devil... The Art of Starting Over".

Así, el 'tracklisting' de "Holly Fvck" estará conformado de la siguiente manera: "Freak" (ft. Yungblud), "Skin of My Teeth", "Substance", "Eat Me" (ft. Royal & The Serpent), "Holy Fvck", "29", "Happy Ending", "Heaven", "City of Angels", "Bones", "Wasted", "Come Together", "Dead Friends", "Help Me" (ft. Dead Sara), "Feed" y "4 Ever 4 Me".

Un guiño a los videoclips de los años 90

El video musical de "Substance", dirigido por Cody Critcheloe, hace un guiño a los videoclips pop-punk de finales de los 90 y principios de los 2000, pero con un toque moderno. En la propuesta se ve a Demi Lovato junto a un grupo variado que se divierte mientras causa estragos a lo largo de escenas nostálgicas en una cafetería, una fiesta en una casa y, finalmente, termina con un arco final irreverente en una alfombra roja.

Recientemente, la artista pasó por "Jimmy Kimmel LIVE!" para hablar de su nueva música y estrenar una emocionante interpretación de "Substance". El tema fue escrito por Lovato, Oak, Keith Sorrells, Alex Niceforo, Laura Veltz y Jordan Lutes, y producido por Oak, Keith Sorrells y Alex Niceforo.

El octavo álbum de Demi Lovato, "Holy Fvck", es un viaje sónico basado en sus raíces de rock y pop-punk e ilustra una retrospectiva seria pero irónica de sus experiencias vitales, según la disquera de la cantante.

