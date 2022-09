Demi Lovato lanzó su esperado octavo álbum de estudio. | Fuente: Instagram / Demi Lovato | Fotógrafo: Angelo Kritikos

La cantante Demi Lovato lanzó en agosto pasado su octavo álbum de estudio, titulado 'Holy Fvck', a través de Island Records. Un trabajo con el que recorre sus emociones más oscuras para alumbrar un proyecto catártico con el que, según su disquera, vuelve a sus raíces de rock y pop-punk.

"Al hacer 'Holy Fvck', quería explorar la dicotomía entre las ideas y los sentimientos que todos enfrentamos: bueno y malo, santo y malvado e ira y amor. El álbum es un viaje profundamente personal que comienza con dolor e ira y concluye conmigo reclamando mi poder", dijo la artista en un comunicado.

Según Demi Lovato, el disco le permitió soltar las riendas a su creatividad. "Me dio la libertad de expresarme de maneras que no sabía que eran posibles y encontrar la alegría que me había perdido al hacer música. Es catártico y conectado a tierra, pero estimulante y muy divertido", indicó.

"No sé dónde estaré en la vida en un año, o en cinco o 10 años, pero lo que sí sé es que este disco es exactamente dónde estoy ahora, y estoy muy orgulloso de él. Espero que todos los que escuchen también lo estén", añadió.

La portada del nuevo disco de Demi Lovato, "Holy Fvck". | Fuente: Universal Music Group

La lista de canciones de lo nuevo de Demi Lovato

El nuevo álbum de Demi Lovato ilustra una retrospectiva seria pero irónica de sus experiencias de vida. Contiene 16 canciones que incluyen las previamente lanzadas: "Skin Of My Teeth" y "Substance", además de colaboraciones con Yungblud, Royal & The Serpent y Dead Sara.

Este es el 'tracklist' de "Holy Fvck", la nueva propuesta de Demi Lovato.

1. "Freak" (ft. Yungblud)

2. "Skin of My Teeth"

3. "Substance"

4. "Eat Me" (ft. Royal & The Serpent)

5. "HOLY FVCK"

6. "29"

7. "Happy Ending"

8. "Heaven"

9. "City of Angels"

10. "Bones"

11. "Wasted"

12. "Come Together"

13. "Dead Friends"

14. "Help Me" (ft. Dead Sara)

15. "Feed"

16. "4 Ever 4 Me"

Demi Lovato en Sudamérica

Como parte de su gira "Holy Fvck", con la que Demi Lovato viene promocionando lo nuevo de su música con sus fans, la artista estuvo recientemente en Brasil. Además de dar dos conciertos en São Paulo y Belo Horizonte, participó del Rock in Rio, el famoso festival de Río de Janeiro.

En los siguientes días de septiembre, se presentará también en Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile). El país sureño será su última presentación en América Latina, programada para el 13 de septiembre.

Según dijo en una ocasión, para Demi Lovato el disco "Holy Fvck" es una pieza importante en su carrera luego de que sufriera una grave adicción al alcohol y a las drogas que le hizo sufrir una durísima sobredosis en julio de 2018.

