Andy Fletcher, de Depeche Mode, murió a los 60 años el pasado 26 de mayo. | Fuente: AFP

El 28 de mayo, falleció Andy Fletcher, miembro fundador y activo de la legendaria banda de synth pop Depeche Mode. A poco más de un mes, Dave Gahan y Martin Gore, quienes crearon la agrupación junto con Andy, compartieron con sus seguidores las causas de la muerte de su compañero.

Al inicio del mensaje, la banda agradeció las muestras de cariño hacia Andy Fletcher. “Como pueden imaginar, han sido unas semanas extrañas, tristes y desorientadoras para nosotros, por decir lo menos. Pero hemos visto y sentido todo su amor y apoyo, y sabemos que la familia de Andy también lo ha hecho.”

¿De qué murió Andy Fletcher?

Según explicaron los miembros de Depeche Mode en el comunicado, Andy Fletcher murió de una disección aórtica, esto es un desgarro que se produce en la arteria aorta, la más importante del cuerpo. La disección aórtica es bastante rara, y ocurre en hombres de entre 60 y 70 años. Andy Fletcher murió a los 60 años.

“Hace un par de semanas recibimos el resultado de los médicos forenses, que la familia de Andy nos pidió que compartiéramos con ustedes ahora. Andy sufrió una disección aórtica mientras estaba en su casa el 26 de mayo. Entonces, aunque fue demasiado, demasiado pronto, falleció de forma natural y sin sufrimiento prolongado”, se lee en el comunicado.

Depeche Mode dio un concierto en honor de Andy Fletcher

En el comunicado, Depeche Mode también agradeció a quienes se hicieron presentes en la presentación que organizaron en honor de su compañero días atrás en Londres.

“Andy fue celebrado en una sala llena de muchos de sus amigos y familiares, nuestra familia inmediata de Depeche Mode y tantas personas que han tocado la vida de Andy y la nuestra a lo largo de los años. Estar todos juntos fue una forma muy especial de recordar a Andy y despedirlo” se lee en el comunicado.

Sobre Andy Fletcher

Andy Fletcher, junto con Dave Gahan y Martin Gore, fundaron Depeche Mode en 1980, cuando Andy no contaba con más de 19 años. Nacido en la ciudad de Nottingham en 1961, Andrew formó parte de la banda desde sus orígenes: primero con el dúo No Romance in Chine, y más adelante con Composition of Sound.

Junto con Dave y Martin, participó en los catorce discos de estudio de la banda. Su teclado siempre se caracterizó por brindar cierta luz o sonidos pop al tono oscuro de Depeche Mode, que ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2020.

A Andy Fletcher también se le conoció por ser el hombre detrás del escenario, encargado de los asuntos administrativos y de marketing de la banda.

