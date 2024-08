Día Mundial del K-Pop: los mejores artistas, discos y canciones en lo que va del 2024, según Billboard

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El K-Pop ha irrumpido en la escena musical global como una fuerza imparable, conquistando corazones y rompiendo récords en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos en Corea del Sur, este género ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno cultural que trasciende fronteras y redefine los límites de la industria. Hoy, en el Día Mundial del K-Pop, te contamos quiénes son sus principales exponentes y cuáles son las canciones más populares, según Billboard.



Los 10 mejores artistas de K-Pop en 2024, según Billboard

Aunque BTS ha sido el grupo que ha llevado al K-Pop a la cima de la fama mundial, la escena está llena de talentos que también están dejando su marca. Grupos como Stray Kids, con su sonido potente y coreografías impecables, y NewJeans, con su estilo juvenil y fresco, están ganando terreno rápidamente. Además, solistas como Lisa de BLACKPINK y Chungha han demostrado que el éxito del K-Pop va más allá de las agrupaciones.



Billboard elabora su lista de los mejores artistas del K-Pop basándose en una combinación de factores como ventas de álbumes, reproducciones en streaming, popularidad en redes sociales y participación en giras. Este año el ranking es liderado por Jung Kook, mientras que los ocho miembros de Stray Kids ocupan las posiciones del segundo al noveno lugar. FIFTY FIFTY completa la lista en el décimo puesto.



Estos son los 10 artistas de K-Pop que más destacaron en 2024 (hasta el momento), según Billboard:



Jung Kook (BTS) Bang Chan (Stray Kids) Lee Know (Stray Kids) Changbin (Stray Kids) Hyunjin (Stray Kids) Han (Stray Kids) Felix (Stray Kids) Seungmin (Stray Kids) I.N (Stray Kids) FIFTY FIFTY

Los 10 mejores discos de K-Pop en 2024, según Billboard

El 2024 ha sido un año de grandes lanzamientos en el K-Pop. Álbumes que han explorado nuevos sonidos, consolidado carreras y marcado tendencias. Desde el introspectivo trabajo en solitario de RM hasta el energético debut de PLAVE, pasando por el pop brillante de TWICE, la escena del K-Pop ha ofrecido una paleta sonora amplia.



Estos son los 10 álbumes de K-Pop que más destacaron en 2024 (hasta el momento), según Billboard:

Right Place, Wrong Person, de RM The Winning, de IU With YOU-th, de TWICE ASTERUM : 134-1, de PLAVE Trust Me, de Yugyeom Born to Be, de ITZY Golden Hour: Part.1, de ATEEZ ASSEMBLE24, de tripleS Fourever, de DAY6 Nakseo, de DK

Las mejores canciones del K-Pop en 2024 según Billboard

¿Qué hace que una canción de K-Pop se vuelva un éxito? La combinación perfecta de melodías pegajosas, letras significativas y producciones audiovisuales de alta calidad es clave. Canciones como Butter de BTS, How You Like That de BLACKPINK y Love Dive de IVE se han convertido en himnos, uniendo a fans de todas las edades y procedencias. Además, la influencia de las redes sociales en la promoción ha sido fundamental para crear tendencias globales en cuestión de horas.



Este año, el K-Pop ha consolidado su posición como un género musical global, presentándonos canciones que no solo son pegadizas, sino que también exploran nuevas sonidos y conceptos. Temas como Hmm BOP y Supernova son un claro ejemplo de cómo la industria musical coreana continúa evolucionando y desafiando los límites del pop convencional.

Estos son los 10 canciones de K-Pop que han destacado en 2024 (hasta el momento), según Billboard:

Hmm BOP, de HUI Supernova, de aespa Plot Twist, de TWS Bye My Monster, de ONF How Sweet, de NewJeans Lovers or Enemies, de CIX Impossible, de RIIZE Magnetic, de ILLIT Every Night, Paul Blanco Bam Yang Gang, de BIBI

Los Récords Guinness en el K-Pop

Artista de K-Pop con más seguidores en Instagram

La cantante Lisa de BLACKPINK es la estrella de K-Pop más seguida en Instagram, con 90,739,796 seguidores al 24 de marzo de 2023. Primer álbum de un artista solista de K-Pop en alcanzar 1 billón de reproducciones en Spotify

LALISA, el álbum debut en solitario de la cantante de BLACKPINK Lisa, alcanzó 1 billón de reproducciones en Spotify el 28 de abril de 2023.

Primer acto de K-Pop en alcanzar el número 1 en la lista de álbumes de Estados Unidos

El 2 de junio de 2018, BTS debutó en el puesto número 1 del Billboard 200 con Love Yourself: Tear, desplazando a Beerbongs & Bentleys de Post Malone con 135,000 unidades equivalentes de álbum vendidas. Grupo femenino más reproducido en Spotify

Según chartmasters.org, al 24 de febrero de 2024, BTS había acumulado 37,348,142,627 reproducciones como artista principal y 732,056,838 como artista invitado en Spotify, para un total de 38,080,199,465 reproducciones. Acto más reproducido en Spotify (dúo o grupo)

BTS con un total de 38,080,199,465 reproducciones, incluyendo 37,348,142,627 como artista principal y 732,056,838 como artista invitado. Primera canción de K-Pop en alcanzar 1 billón de reproducciones en Spotify

Dynamite de BTS, alcanzado el 20 de julio de 2021. Primera solista de K-Pop en ganar en los MTV Video Music Awards

Lisa de BLACKPINK, ganadora del premio a Mejor Video K-Pop por LALISA el 28 de agosto de 2022. Acto de K-Pop más rápido en alcanzar 1 billón de reproducciones en Spotify

NewJeans, alcanzado el 8 de marzo de 2023 en solo 219 días. Canal de música más visto en YouTube (grupo)

BLACKPINK con 30,151,716,121 vistas al 12 de abril de 2023. Primer grupo femenino de K-pop en alcanzar el No. 1 en la lista de álbumes de EE. UU.:

BLACKPINK con "Born Pink" el 1 de octubre de 2022. Tiempo más rápido para que una canción alcance 100 millones de reproducciones en Spotify (masculino)

Seven de Jung Kook con Latto, alcanzado en 8 días, el 21 de julio de 2023. Primer acto de K-Pop en alcanzar el número 1 en la lista Artist 100 de Estados Unidos

BTS el 2 de junio de 2018 con el álbum "Love Yourself: Tear" y el sencillo "Fake Love". Canción de K-Pop con más semanas en la lista Hot 100 de Estados Unidos

Dynamite de BTS, con 32 semanas, alcanzado el 10 de abril de 2021. Mayor número de espectadores para el estreno de un video musical en YouTube

BTS con 3,900,000 espectadores para el video Butter, lanzado el 21 de mayo de 2021. Banda con más suscriptores en YouTube

BLACKPINK con 93.8 millones de suscriptores al 31 de mayo de 2024.



¿Por qué se celebra el Día Mundial del K-Pop?

Cada 13 de agosto, el mundo se une en una celebración que trasciende las barreras del idioma y la cultura. Nacido de la pasión de los fans, el Día Mundial del K-Pop rinde homenaje a un fenómeno que ha transformado la industria musical. Desde la música y la moda hasta la belleza y los valores, el K-Pop ha creado una comunidad global unida por su amor por la cultura coreana. Es un día para celebrar a los artistas, a los fans y al impacto duradero de este movimiento.

