Hoy en el Festival de Lima 2024: desde el estreno de 'Raíz' hasta el regreso de 'Coraje' y mucho más

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima se sumerge en la magia del cine latinoamericano, o mejor dicho, en el verdadero ritual del cine. El Festival de Cine de Lima celebra su edición 28 con una impresionante selección de títulos peruanos que han brillado recientemente en festivales como Cannes, Berlín y Sundance, junto con producciones independientes de la región y películas aclamadas por la crítica internacional.



“El cine construye memoria, identidad, lealtad, atracción, miedo y amor. El cine es poderoso y empoderador y es importante mantenerlo libre y diverso, que sea patria de muchas voces, culturas y emociones”, expresó Vanessa Vizcarra, directora del festival, durante la inauguración el jueves en el Gran Teatro Nacional.

'C'est pas moi', del director francés Leos Carax (2024)Fuente: Arte France Cinéma

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Festival de Lima 2024?

La edición 28 del Festival de Cine de Lima se llevará a cabo hasta el 17 de agosto. Este año, el festival presentará 123 producciones, que incluyen largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. La temática de esta edición, El ritual del cine, celebra la experiencia de prepararse para disfrutar del arte cinematográfico que tanto amamos.



Además de las sedes en Lima como el Centro Cultural PUCP, el NOS PUCP, Cineplanet Alcázar, el Cine Lumière de la Alianza Francesa de Lima y la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura del Perú, este año estrenan nuevas ubicaciones en dos regiones. En Arequipa, se añadirán el Centro Cultural Umbral y Cineplanet MallPlaza, mientras que en Chiclayo se suman el CineClub de Lambayeque, el Auditorio del CAP – Lambayeque, la Alianza Francesa de Chiclayo y Cineplanet Real Plaza.

'Killapa Wawan', del director peruano César Galindo (2024)Fuente: Leoces Films

Programación Festival de Lima 2024 para el viernes 9 de agosto

Sala Azul | Piso 1 | CCPUCP

11:00 a.m. | Espacio Filmoteca PUCP: Clásicos Restaurados Peruanos

Coraje, de Alberto Chicho Durant

PER - 112 min (FIC) (P)

Ingreso libre

5:15 p.m. | Homenaje Mary Jiménez

Del verbo amar, de Mary Jiménez

PER, BEL - 85 min (DOC)

7:15 p.m. | Competencia Latinoamericana Documental

La fabulosa máquina de cosechar oro, de Alfredo Pourailly De La Plaza

CHI, PB - 77 min (DOC) (P) (Q&A) (V)

9:30 p.m. | Competencia Latinoamericana Documental

Sueño mexicano, de Laura Plancarte

MEX, R.U. - 90 min (DOC) (V)

Sala Roja | Piso 2 | CCPUCP

4:30 p.m. | Aclamadas

The Girl with the Needle, de Magnus von Horn

DIN, POL, SUE - 115 min (FIC)

7:00 p.m. | Homenaje Arnaud Desplechin - Presentación Especial

Spectateurs!, de Arnaud Desplechin

FRA - 88 min (FIC) (P) (Q&A)

Alfombra roja

9:15 p.m. | Galas

O Corno, de Jaione Camborda

ESP, POR, BEL - 105 min (FIC) (P) (Q&A)

Alfombra roja

Teatro NOS | Piso 1 | NOS PUCP

5:00 p.m. | Competencia Latinoamericana Ficción

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli

ARG, POR, ESP - 100 min (FIC)

7:15 p.m. | Galas

Alemania, de María Zanetti

ARG - 87 min (FIC)

9:30 p.m. | Competencia Peruana

Killapa Wawan, de Cesar Galindo

PER - 87 min

(FIC) (P) (Q&A) (V)

Alfombra roja

Sala 5 | Cineplanet Alcázar

4:30 p.m. | Aclamadas

Caught by the Tides, de Jia Zhang-Ke

CHN - 111 min (FIC)

7:00 p.m. | Aclamadas

C’est pas moi, de Leos Carax

FRA - 42 min (FIC)

8:30 p.m. | Competencia Latinoamericana Ficción

Baby, de Marcelo Caetano

BRA, FRA, PB - 106 min (FIC) (V)

Sala 6 | Cineplanet Alcázar

5:30 p.m. | Competencia Latinoamericana Ficción

Raíz, de Franco García Becerra

PER, CHI - 84 min (FIC)

7:30 p.m. | Aclamadas

Segundo premio, de Isaki Lacuesta, Pol Rodríguez

ESP, FRA - 105 min (FIC)

9:45 p.m. | Competencia Latinoamericana Ficción

Memorias de un cuerpo que arde, de Antonella Sudasassi Furniss

CR, ESP - 90 min

(FIC) (V)

Sala Armando Robles Godoy | Mincul

5:30 p.m. | Espacio Filmoteca PUCP: Clásicos Restaurados Peruanos

El bien esquivo, de Augusto Tamayo

PER - 135 min (FIC)

Ingreso libre

8:30 p.m. | Competencia Peruana

El Huaro, de Patricia Wiesse Risso

PER – 85 min (DOC) (V)

Cine Lumière | Alianza Francesa

6:00 p.m. | Francia en Lima: Pioneras del Cine

Alice Guy - 13 Cortometrajes, de Alice Guy

FRA - 50 min (FIC)

7:30 p.m. | Francia en Lima: Pioneras del Cine

Para don Carlos, de Musidora, Jacques Lasseyne

FRA - 90 min (FIC)

Sala 7 | Cineplanet Arequipa Mallplaza

7:00 p.m. | Competencia Peruana

El pecado social, de Juan Carlos Goicochea

PER - 82 min (DOC)

9:00 p.m. | Competencia Peruana

Killapa Wawan, de Cesar Galindo

PER - 87 min (FIC)

Cine umbral | Centro Cultural Umbral | Arequipa

5:30 p.m. | 16to Filmocorto

Amigo, de Alain Dorado Aguila | PER - 10 min | (FIC)

10K seguidores, de Sandrine López Sarango, Ariana Guarnizo | PER - 10 min | (A) (FIC)

Querido pequeño Haití, de Diana Larrea Chirinos | PER, EE.UU. - 8 min | (DOC)

Herencia, de Jim Paz Javier | PER-20 min | (DOC)

Puquio, de Samantha Avila | PER-14 min | (DF)

Ojalá pudiera decir la verdad, de Augusto Mendívil Garavito | PER-13 min | (DOC)

Tiempo total: 75 min

Ingreso libre

7:30 p.m. | Espacio Filmoteca PUCP: Clásicos Restaurados Peruanos

90 años Nora de Izcue

Color de mujer, de Nora de Izcue| PER - 26 min | (DOC)

Guitarra sin cuerdas, de Nora de Izcue | PER - 23 min | (DOC)

Tiempo total: 49 min (C)

Ingreso libre

(*) Leyenda

P: Presentación al iniciar la función

Q&A: Preguntas y respuestas al finalizar la función

V: Votación

C: Charla

DOC: Documental

FIC: Ficción

DF: Docuficción

A: Animación

'Frida', de la directora peruana Carla Gutiérrez (2024).Fuente: Imagine Documentaries, Storyville Films, Time Studios, Imagine Entertainment

Verdades y mentiras sobre el cine peruano: Clase maestra de Ricardo Bedoya

Ricardo Bedoya, crítico de cine, recorrerá los últimos años del siglo XX, donde se constata la aparición de un fenómeno cultural inesperado en el cine peruano: se empiezan a realizar películas en todas las regiones del país.

CCPUCP | Sala de conferencias | 5to piso

Viernes 9 de agosto | 6:30 p.m.

Inversión: S/. 70

(*) Capacidad limitada previa inscripción

El Festival de Cine de Lima celebra 28 años de celebrar lo mejor del cine latinoamericano.Fuente: CCPUCP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis