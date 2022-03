Ed Sheeran: comenzó el juicio por los derechos de autor de "Shape of You", que tiene billones de reproducciones en Spotify y YouTube. | Fuente: Instagram | Ed Sheeran

En 2017, la canción del británico Ed Sheeran, “Shape of you”, se volvió la más escuchada del año en Spotify y, actualmente, es la más escuchada en la historia de la plataforma, con más de tres billones de reproducciones. Sin embargo, esta misma canción lo ha llevado a la corte, en un proceso por determinar los derechos de autor, que comenzó el martes 7 de marzo y que se prolongará durante los próximos tres meses.

Todo comenzó cuando en 2018, los músicos Sami Chokri y Ross O'Donoghue interpusieron una demanda contra Ed Sheeran por haber tomado una melodía de su canción “Oh Why”, la cual en “Shape of you” suena como “Oh I”.

Según El País, Ed Sheeran hizo la siguiente declaración durante su visita al Alto Tribunal de Londres: “Siempre he procurado ser completamente justo a la hora de atribuir créditos a todo aquel que haya contribuido en alguna de mis canciones”.

Desde que se interpuso la demanda de Chokri y O'Donoghue, Ed Sheeran ha dejado de cobrar 24 millones de dólares por su reproducción en plataformas musicales.

El cantante no dudó en indicar que sí había tomado referencias de otras canciones, como “No Scrubs” del trío TLC, para darle un tono más rhythm and blues a “Shape of you”. “Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros autores. Y si existe esa referencia, siempre aviso a mi equipo para que obtengan la cesión o licencia correspondiente”, aclaró.

Ed Sheeran tarareó a Nina Simone durante su defensa

El abogado que defiende la causa de Chokri y O'Donoghue, de nombre Andrew Sutcliffe, alegó que Ed Sheeran estaba familiarizado con la música de sus defendidos y que, incluso, había escuchado “Oh Why” a través de YouTube, donde "Shape of You" supera 5.5 billones de reproducciones.

También le dijo que no tenía reparos en reconocer elementos de canciones de Jay-Z o Rihanna en sus canciones, pero que con los artistas menores no es igual de justo.

Ed Sheeran negó haber escuchado el tema en mención, que si bien es un fan de la música que se hace en su país, se desconectó de ella durante el periodo en que escribió “Shape of you”.

También se defendió en el terreno musical. Tomó como ejemplos las canciones “Feeling Good”, de Nina Simone, y “No Diggity”, de Blackstreet, para demostrar que la melodía en disputa es bastante común en la música popular. Según sus argumentos, si las melodías de esas canciones se pasan a la misma clave de "Shape of you" u "Oh why", sonarán igual. Hasta llegó tararear el tema de Nina Simone.

