Ed Sheeran anunció que lanzará un nuevo tema con Taylor Swift. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Tolga Akmen

El cantante británico Ed Sheeran, que abrió anoche la gala de los premios de música Brit, confirmó que este viernes 11 de febrero sacará una nueva canción con Taylor Swift.

Aunque no ha revelado detalles del trabajo, los seguidores del músico anticipan que será una remezcla de "The Joker and the Queen", que salió en el cuarto álbum de estudio de Sheeran.

Ed Sheeran hizo la revelación a la editorial digital LADbible con motivo de la gala anoche de los premios de música británicos.

Los dos músicos han colaborado en distintas ocasiones, entre ellas en 2012, cuando la cantante estadounidense lanzó su cuarto disco "Red", con la canción "Everything Has Changed" junto a Sheeran.

Ed Sheeran, que ganó su séptimo Brit, como mejor compositor del año, lo que le empata con Arctic Monkeys, U2 y One Direcion, abrió anoche la ceremonia junto a Bring Me the Horizon.

Ed Sheeran tras años de silencio

A finales de 2019, Ed Sheeran concluyó su gira "Divide", que le había llevado a realizar 260 espectáculos en más de cincuenta países, y entonces anunció su retirada temporal para "viajar, escribir y leer".

"Prometo volver con música nueva cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo de lo que escribir", afirmaba entonces el músico de Suffolk (Inglaterra).

En septiembre de 2020, Ed Sheeran rompió este aislamiemto público para anunciar junto a su esposa, Cherry Seaborn, el nacimiento de su primera hija, Lyra Antarctica, y en las últimas Navidades lanzó un tema inédito titulado "Afterglow" que había compuesto tiempo atrás.

Sheeran se ha convertido en uno de los artistas de mayor éxito comercial en todo el mundo desde la publicación de su primer disco, "+ (Plus)" (2011), al que siguieron "x (Multiply)" (2014), "÷ (Divide)" (2017) y el más reciente "No.6 Collaborations Project" (2019).

(Con información de EFE)

