Ed Sheeran dejará la música si lo declaran culpable de plagio: "Si eso sucede, termino, me detengo"

Ed Sheeran enfrenta un nuevo juicio por el supuesto plagio del tema de Marvin Gaye, Let's Get It On. La denuncia fue interpuesta en 2017 por los herederos de Ed Townsend, coautor del tema: ellos aseguran que el artista británico copió algunos elementos del clásico de 1976 para usarlos en su canción Thinking Out Loud.

Al respecto, el artista ha negado tal acusación; incluso tocó la guitarra durante la audiencia para mostrar cómo fue el proceso creativo para desarrollar su sencillo. Según People, el cantante también señaló que, si es declarado culpable en el caso, es probable que se aleje de la música.

"Si eso sucede (ser declarado culpable), termino, me detengo. Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya", manifestó.

De ser declarado culpable, Ed Sheeran tendrá que pagar una fuerte suma de dinero por el plagio de la canción y, por si fuera poco, su imagen se vería seriamente afectada como artista y compositor.

No es la primera vez que Sheeran enfrenta una denuncia por supuesto plagio

El cantante ganó en marzo del año pasado un juicio en Reino Unido por supuesta violación de copyright en su tema Shape of you.

Al dar a conocer el fallo, el juez Antony Zacaroli concluyó que Sheeran "ni deliberadamente ni inconscientemente" copió una frase de Oh why al escribir Shape of you, la canción más vendida en el Reino Unido en 2017 y la más reproducida en Spotify.

Los procedimientos legales contra el cantautor habían empezado en 2018, lo que llevó a un juicio que duró 11 días.

En un Twitter, el cantante escribió el año pasado: "La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60 000 canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles".

Pero son doce los miembros del jurado los que tendrán que decidir, bajo la supervisión del juez Louis Stanton, de 95 años, si las similitudes entre ambas canciones son fruto de un plagio o mera coincidencia.

