Blink-182 confirma su concierto en Perú para marzo de 2024

¡Blink-182 retoma su gira! Después de su presentación en el festival de Coachella, la banda reveló detalles sobre su gira por Latinoamérica para el 2024. Así, la banda confirmó la nueva fecha del concierto en Lima para el 27 de marzo de 2024 en el estadio de San Marcos.

Las entradas previamente compradas para el show de este año, pospuesto por el accidente que sufrió el baterista Travis Barker, serán válidas para los espectáculos del próximo año. De este modo, los boletos para el concierto en Lima saldrán a la venta el viernes 5 de mayo a las 10 a.m.

La gira de Blink-182 también agregó un cuarto concierto en Ciudad de México para el 6 de abril. Además, el grupo también estará presente en los festivales Pal Norte Festival y Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, Estéreo Picnic y Asuncionico en marzo de 2024.

El recorrido de la agrupación, producida por Live Nation, incluye paradas en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda a partir de marzo de 2023 hasta abril de 2024.

Blink-182 dará un concierto en Lima el próximo año en el estadio de San Marcos.Fuente: Difusión

Blink-182 en Latinoamérica

A continuación, detallamos los países que Blink-182 ha confirmado de momento para su gira por Latinoamérica:

- Marzo de 2024 - Lollapalooza Argentina, Chile y Brasil, Estéreo Picnic y Asuncionico (las fechas exactas de las presentaciones serán anunciadas).

- Marzo de 2024 - Monterrey, México @ Festival Pal Norte (la fecha exacta de la presentación será anunciada).

- 27 de marzo de 2024 - Lima, Perú - Estadio San Marcos.

- 2 de abril de 2024 - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes.

- 3 de abril de 2024 - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes.

- 5 de abril de 2024 - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes.

- 6 de abril de 2024 - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes (show adicional).

Blink-182: ¿Por qué cancelaron su concierto en Lima en 2023?

La gira de Blink-182 en Latinoamérica empezó a peligrar el pasado 25 de febrero, cuando el baterista Travis Barker reveló que sufrió una lesión en la mano. Su recorrido iba a empezar el 11 de marzo en México e incluía también un tramo en el festival de música Lollapalooza, en Chile.

Precisamente, fue durante uno de los ensayos para sus presentaciones en nuestra región que el actual novio de Kourtney Kardashian tuvo el accidente. Empezó por ser un secreto a voces en redes sociales hasta que el mismo artista lo contó en su cuenta de Twitter.



"Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me golpeé el dedo con tanta fuerza que me lo disloqué y me rompí los ligamentos. Tanto por hacer antes de morir", escribió. Su salud terminó por influir en la gira latinoamericana de Blink-182, que canceló todas sus presentaciones hasta la recuperación de Barker.





