La estrella británica del pop Ed Sheeran recibió el martes una indemnización de más de un millón de dólares por daños y perjuicios para cubrir sus gastos judiciales tras ganar una batalla legal con unos compositores que le acusaron de plagio.

A principios de abril, la Alta Corte de Londres dio la razón al cantante de 31 años, al término de un juicio que él consideró emblemático de las prácticas abusivas que asolan la industria musical.

En opinión del tribunal, Ed Sheeran no copió "deliberadamente" ni "inconscientemente" parte de la melodía de la canción de "Oh Why" (2015), compuesta por Sami Chokri y Ross O'Donoghue, para su "Shape of You", una de las canciones más escuchadas en el mundo.

En una sentencia complementaria dictada el martes, el juez Antony Zacaroli dictaminó que los demandantes debían pagar unas costas judiciales de 916 200 libras (el equivalente a 1,125 millones de dólares).

"Shape of You", el motivo de la demanda

Durante el juicio, que duró diez días en marzo, se reprodujeron los dos temas y, por error, un extracto de una canción inédita de Ed Sheeran.

El artista negó haber "tomado prestadas" ideas de compositores menos conocidos, mientras que el abogado de los demandantes, aunque reconoció su "genialidad", lo acusó de ser "una urraca", ave caracterizada a menudo como una ladrona.

Tras conocerse el dictamen, Ed Sheeran y sus coautores John McDaid y Steven McCutcheon dieron a conocer un comunicado en el que destacaron el enorme estrés que este proceso legal les produjo.

"Se habló mucho a lo largo de este caso sobre el coste. Pero hay algo más que un coste financiero. La creatividad tiene un coste. Cuando estamos enredados en juicios, no estamos haciendo música ni dando espectáculos", señalaron en la nota.

"Hay un coste en nuestra salud mental", ya que el estrés que esto causó es "inmenso", puesto que "afecta tantos aspectos de nuestra vida cotidiana y la vida de nuestras familias y amigos".

"No somos corporaciones. No somos entidades. Somos seres humanos. Somos compositores. No queremos disminuir el daño y el dolor que nadie ha sufrido por esto y, al mismo tiempo, sentimos que es importante reconocer que nosotros también hemos tenido nuestros propios dolores y luchas a lo largo de este proceso", añadieron.

