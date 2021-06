Ed Sheeran estrenó un nuevo tema tras cuatro años de silencio musical. | Fuente: EFE

Ed Sheeran volvió a romper el retiro que anunció a finales de 2019, esta vez para lanzar un tema, "Bad Habits", y confirmar a través de su discográfica que este artista superventas está trabajando en un nuevo álbum.



Con un sonido veraniego y enérgico y acompañado de su guitarra, Warner Music explicó que él mismo coescribió y coprodujo la canción junto a sus colaboradores de siempre, Johnny McDaid (con quien trabajó en el éxito "Shape of You") y FRED AGAIN….



En paralelo al audio, que ya está disponible en plataformas digitales, Ed Sheeran también lanzó el videoclip que lo acompaña, en el que toma la identidad de un vampiro.



"Es genial estar de vuelta con mi nuevo single. Quería que el vídeo jugara con la naturaleza de los hábitos de una manera fantástica, así que me decidí por los vampiros, y fue muy divertido meterse en el personaje, excepto por las alturas, que no fueron tan divertidas", explicó el músico en declaraciones recogidas en la nota de prensa.



Está previsto que el también autor de éxitos como "I Don't Care", "Perfect" o "Thinking Out Loud" participe en directo el 25 de junio desde el estadio Portman Road de Ipswich Town (Reino Unido) en el espectáculo de la Eurocopa 2020 organizado por la plataforma TikTok.



No trascendió de momento si "Bad Habits" constituye el primer anticipo del próximo álbum de Ed Sheeran, que tomará el relevo a "No.6 Collaborations Project" (2019)".



Entre la paternidad y la música

A finales de ese año, Ed Sheeran concluyó su gira "Divide", que le había llevado a realizar 260 espectáculos en más de cincuenta países, y entonces anunció su retirada temporal para "viajar, escribir y leer".



"Prometo volver con música nueva cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo de lo que escribir", afirmaba entonces el músico de Suffolk (Inglaterra).



En septiembre de 2020, Ed Sheeran rompió este aislamiemto público para anunciar junto a su esposa, Cherry Seaborn, el nacimiento de su primera hija, Lyra Antarctica, y en las últimas Navidades lanzó un tema inédito titulado "Afterglow" que había compuesto tiempo atrás.



Sheeran se ha convertido en uno de los artistas de mayor éxito comercial en todo el mundo desde la publicación de su primer disco, "+ (Plus)" (2011), al que siguieron "x (Multiply)" (2014), "÷ (Divide)" (2017) y el más reciente "No.6 Collaborations Project" (2019).



De hecho, solo por detrás de Adele, se subió al podio de los artistas musicales de mayor éxito comercial de la pasada década, según el portal Media Traffic, que recopila las listas de ventas oficiales de más de treinta países con respecto a los datos publicados por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

(Con información de EFE).



