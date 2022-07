Eddie Vedder expulsa a fan en pleno show de Pearl Jam por golpear a otro asistente. | Fuente: AFP

Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, pasó una incómoda situación durante un concierto que la banda ofrecía en Suiza. El músico expulsó a una fan del show luego que la acusara de golpear a otro espectador.

El momento se registró cuando la agrupación interpretaba su canción "Animal" en el Hallenstadion, ubicado en el norte de Zurich, en un concierto como parte de la gira europeo de la banda.

Sobre el escenario, Vedder se percató de una gresca entre la multitud, hecho que lo llevó a detener su presentación para encarar a la presunta responsable, quien habría golpeado a un hombre que estaba filmando parte del espectáculo.

"Encienda las luces, por favor", pidió Vedder. "Oye, oye, oye, oye, oye, lo vi todo. Lo sé, te estaba molestando. Estabas molesta porque estuvo filmando todo el tiempo", dijo al micrófono.

"La cuestión es que sé que te molestó, pero tampoco puedes golpearlo en la cabeza, aunque seas una mujer. Aprecio el hecho de que puedas ser fuerte. Deja de golpearlo, te vas de aquí. La violencia no está permitida", expresó el vocalista.

Ante la reacción del público, Eddie Vedder agregó: "Lo siento señora, no se permite la violencia. Podrías haberme saludado, te estaba mirando directamente. Lo siento por esto, pero simplemente no está bien, no estamos golpeando a la gente aquí. Lo siento".

NO ES LA PRIMERA VEZ

En agosto de 2016, el líder de Pearl Jam, interrumpió un show que realizaba junto a su banda en Chicago para echar a uno de los espectadores que segundos antes habían agredido a una mujer.

En un video tomado por un asistente se escucha decir al vocalista "Hey, señor, quite su dedo de la cara de esa mujer… todos lo están señalando. Váyase de aquí, señor".

El público comenzó a abuchear al hombre y el equipo de seguridad sacó al hombre del recinto. Vedder se mostró preocupado por la mujer y le preguntó varias veces si se encontraba bien.

El gesto de Eddie Vedder se llevó los aplausos de los presentes por la acción y en redes sociales resaltaron la acción del vocalista de Pearl Jam.

