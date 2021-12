El "Rey" falleció este domingo tras pasar hospitalizado desde agosto. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ULISES RUIZ

Artistas mexicanos y de la región se despidieron este domingo de Vicente Fernández, quien falleció esta mañana a los 81 años.

Uno de los primeros en despedirse fue el cantautor Ricardo Montaner, quien escribió un pequeño mensaje en su cuenta de Twitter.

“Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández, su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones. Hombre amable y considerado con sus colegas. Paz don Vicente, paz a su entrañable familia”, señaló.

La actriz mexicana Florinda Meza también le dedicó unas palabras a “Chente”: “Mexicano hasta la médula, murió en 12 de diciembre. Que la Virgen lo reciba y lo lleve al cielo. Descanse en paz, Vicente Fernández”.

Vicente Fernández Jr. también se despidió de su padre en redes sociales.

Iván Duque también se despidió

Sorpresa total fue el mensaje de despedida del presidente de Colombia, Iván Duque.

“El arte y la música de Latinoamérica están de luto. Vicente Fernández fue un verdadero genio del folclor y la música de nuestra región. Su partida nos duele y su legado estará vivo por siempre. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo de México y con todos sus seres queridos”, dijo en su texto.

