El cantante fue mejor conocido por sus canciones "Volver, Volver", "Por Tu Maldito Amor" y "El Rey". | Fuente: Instagram

El cantante mexicano Vicente Fernández falleció este domingo a los 81 años de edad.

La triste noticia fue confirmada en su propia cuenta de Instagram.

“En Paz Descanse Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. #ChenteSigueSiendoElRey”, se lee.

Un crítico proceso



El cantante de música ranchera, llamado también “El Charro de Huentitán”, estuvo cuatro meses hospitalizado por complicaciones producto de una caída en agosto. Él se encontraba en terapia intensiva desde diciembre.

La salud de Vicente Fernández empeoró en los últimos días, especialmente en la zona de los pulmones. Esto fue corroborado por la familia del artista, quien pidió oraciones para su pronta recuperación.

“Presenta mayor inflamación en sus vías respiratorias bajas. Su condición es crítica”, señalaba el mensaje.

“Esta grave, está delicado. (…) Estamos todos en oraciones. Los doctores van a decir lo que tienen que decir”, dijo Vicente Fernández Jr. en las afueras del hospital donde se encuentra su padre.

El icono de la música mexicana también padecía del síndrome de Guillain-Barré, según comunicó su hijo mayor en televisión a fines de agosto. Esta enfermedad es incurable y afecta al sistema inmunitario atacando el sistema nervioso.

Vicente Fernández nació un 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco, México. Es interprete de canciones como “Tu Camino y El Mío”, “Perdóname” y “Cantina del Barrio”.

Conocido localmente como "El Rey", Fernández grabó más de 300 canciones, vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo, ganó tres Grammys y ocho Latin Grammys.

Que en paz descanse



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.