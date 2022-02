El festival Eurovisión 2022 ha vetado la participación del artistas rusos, debido al conflicto con Ucrania.

La invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso sigue generando reacciones en diferentes sectores sociales alrededor del mundo. El arte es uno de estos campos. Actores, escritores y músicos se han opuesto a la guerra. Ahora fue el turno del festival de música Eurovisión.

El viernes 25, la Unión Europea de Radiodifusión (EUR), que tiene a su cargo la organización del festival, considerado el más importante del Viejo Continente, emitió un comunicado, en el que señaló que los músicos rusos no podrán participar en la edición de este año de Eurovisión.

“La Junta Ejecutiva de la EUR tomó la decisión siguiendo una recomendación hoy del órgano rector del Festival de la Canción de Eurovisión, el Grupo de Referencia, basada en las reglas del evento y los valores de la EUR. La recomendación del Grupo de Referencia también fue apoyada por el Comité de Televisión de la UER”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la EUR señaló que, si bien es una entidad apolítica, la decisión fue tomada por sus miembros sobre la base de que la inclusión de artistas rusos en la edición del 2022 del festival “desacreditaría la competencia”.

“Seguimos dedicados a proteger los valores de una competición cultural que promueve el intercambio y la comprensión internacionales, reúne al público, celebra la diversidad a través de la música y une a Europa en un mismo escenario”, finaliza el comunicado.

Desde 1994, Rusia ha participado de manera ininterrumpida en el festival Eurovisión. Incluso, Moscú fue su sede en el 2009.

La edición de este año se llevará a cabo los 10, 12 y 14 de mayo en la ciudad de Turín, Italia.

Elton John se solidariza con ucranianos y deja mensaje a Putin: "Pequeño bastardo, lo odio"

El cantante británico Elton John se unió a las voces alrededor del mundo que han condenado la invasión rusa a Ucrania, donde comenzaron los bombardeos el pasado jueves, y durante un concierto en Nueva Jersey, se refirió al presidente de Rusia, Vladímir Putin, como un "pequeño bastardo".

El intérprete se presentó el viernes en la noche en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, como parte de su gira de despedida de los escenarios y tomó un momento para expresar su solidaridad con los ucranianos, a quienes dedicó su éxito de 1974 "Don't let the sun go down on me", según el diario NJ.com.

El icono de la música recordó que ha visitado Ucrania muchas veces como parte de su fundación contra el sida, tras lo cual afirmó que "algunas personas son espantosas, ¿no?" refiriéndose al presidente ruso.

"Absolutamente espantoso. No hay justificación para esto. Pequeño bastardo, lo odio", afirmó el cantautor, de acuerdo con el diario.

El famoso intérprete obtuvo como respuesta un fuerte aplauso de unas 15.000 personas que acudieron al Prudential Center de Newark para su concierto "Farewell Yellow Brick Road", que estaba previsto para abril del 2020 y fue reprogramado para este año.

