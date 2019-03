José Luis 'El Puma' Rodríguez realizará gira mundial tras someterse a un doble trasplante de pulmón. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANTONI BELCHI

El cantante venezolano José Luis 'El Puma' Rodríguez interpretó este viernes tres de sus éxitos en un concierto gratuito con la Orquesta Sinfónica de Miami como parte de su preparación "física, mental y espiritual" para regresar a los escenarios y emprender su gira "Agradecido".



"No veo otra que salir adelante, el asunto no es caerse sino levantarse", dijo a Efe después de su actuación.



Después de someterse a un doble trasplante de pulmón en diciembre de 2017 y una larga recuperación que lo ha mantenido fuera de los escenarios durante dos años, el venezolano confiesa que, cada día, da "gracias a Dios" por darle "esa oportunidad de volver y repartir mucho más amor y cariño hacia la gente".



El cantante de 76 años subrayó que se siente "con muchas ganas y con muchos deseos de recorrer" las ciudades de Estados Unidos, América Latina, Canadá y Europa "para recibir y sentir el cariño de la gente".



Ese mismo afecto lo pudo comprobar este viernes cuando interpretó "Dueño de nada", "Venezuela" y "Agárrense de las manos", tres de sus temas, junto a la Orquesta Sinfónica de Miami en un evento gratuito y abierto al público en el Design District de la ciudad.



Precisamente hace un mes, el 22 de febrero, 'El Puma' hizo su reaparición pública durante el concierto benéfico "Venezuela Aid" en la ciudad fronteriza de Cúcuta (Colombia).



A esta iniciativa también se sumaron otras destacadas figuras de la música, como Alejandro Sanz, Miguel Bosé o Luis Fonsi, y juntos lograron recaudar fondos para enviar ayuda humanitaria al país sumido en una grave crisis.



"No sé de dónde sacamos las fuerzas, pero todo se dio perfectamente", apuntó. Recuerda que "todo fue muy rápido" y que aún "no estaba preparado" para volver a dar lo mejor de sí encima de los escenarios.



Sin embargo, el motivo era más que suficiente para viajar hasta la ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela y aportar su granito de arena a la causa. "Fue tan grande el impacto de reencontrarme con el público que tenía lagunas y no encontraba las palabras para decir algo", manifestó el cantante de 76 años.



Sobre la situación y la profunda crisis socioeconómica que está viviendo su país natal, 'El Puma' se mostró convencido de que "esa minúscula parte maligna y perversa acabará pagando".



"Están tratando de extinguir a mucha gente en Venezuela y lo van a pagar, donde quiera que se metan, ahí lo van a pagar", insistió. El cantante comenzará su gira mundial el próximo 11 de mayo en Miami Beach y seguirá en Houston (18 de mayo) y Los Ángeles (1 de junio). EFE