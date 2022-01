Elton John suspende sus últimas presentaciones a dar positivo a COVID-19. | Fuente: AFP

A través de su cuenta de Instagram, el cantante inglés Elton John compartió una historia donde informa a sus seguidores que se ha contagiado de COVID-19 y que, por tanto, no podrá seguir con las fechas programadas de su gira “Farewell Yellow Brick Road” en Dallas, programadas para el martes 25 y el miércoles 26 de enero.

El comunicado también señala que “Afortunadamente, Elton está completamente vacunado y reforzado, y solo experimenta síntomas leves”.

También se informa a quienes hayan comprado tickets que la fecha será reprograma a la brevedad, pues esperan continuar con la gira. Las nuevas fechas será anunciadas lo antes posible.

Al momento de contagiarse, Elton John estaba recorriendo el sur de los Estados Unidos. Días atrás, se presentó en la ciudad de Houston, donde fotografió un mural con la imagen de la cantante Selena Quintanilla y no dudó en compartirlo en sus historias de Instagram. Esta publicación fue rápidamente replicada por el hermano de la cantante AB Quintanilla.

Familia Real no quería que Elton John cante en el funeral de Diana de Gales

Uno de los momentos más emotivos del funeral de Diana de Gales en 1997, fue ver a Elton John en su piano interpretando el tema "Candle in the wind". Sin embargo, hasta hoy, nadie sabía que ese homenaje escondía una polémica historia que involucra a la Corona Británica.

De acuerdo a los Archivos Nacionales del Reino Unido, dados a conocer por medios como la BBC y The Guardian, la Familia Real había rechazado la participación del cantante británico en la ceremonia porque consideraban que su número musical tendría mucha carga sentimental.

Fue entonces que el doctor Wesley Carr, ex Decano de Westminster, escribió una súplica personal abogando por la inclusión del cantante. Inicialmente el tema que estaba previsto cantar era "Your song", pero el servicio de la ceremonia del Buckingham Palace optó por quedarse con "Candle in the wind".

"(Elton John) Es conocido por millones y la princesa disfrutaba su música… Ha escrito nuevas palabras para una melodía que se está reproduciendo y cantando ampliamente en todo el país en memoria de Diana. Está todo el tiempo en la radio", escribió Carr en su manifiesto.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.