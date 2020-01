Eminem lanzó nuevo disco. | Fuente: Instagram

El rapero Eminem sorprendió a sus fanáticos al presentar un nuevo disco titulado "Music To Be Murdered By". El artista estadounidense lanzó su nuevo álbum sin previo aviso ni publicidad.

En 2018, Eminem realizó lo mismo cuando lanzó al mercado su disco “Kamikaze”, el cual contiene 14 temas. "Music To Be Murdered By" tiene 20 sencillos que prometen ser un rotundo éxito.

La nueva producción musical cuenta con varias colaboraciones, entre las que se destacan las de Black Tought, Juice Wrld, Ed Sheeran, Young M.A, entre otros.

"Music To Be Murdered By" es la producción número 11 de toda su carrera. Una de las canciones es “Darkness”, la cual ha sido estrenada en un videoclip, que contiene un tiroteo en un concierto, donde se pueden escuchar y ver imágenes de un sangriento hecho en Las Vegas.

Además, el tema invita a las personas a registrarse para votar. “Haga que se escuche su voz y ayude a cambiar las leyes de armas en Estados Unidos”, se lee al final del video musical, en Youtube.

Estas son las canciones del disco “Music To Be Murdered By”, el nuevo proyecto del rapero Eminem: