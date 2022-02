Eminem vs. Snoop Dogg, la historia de una rivalidad | Fuente: AFP

Tras la esperada presentación de Eminem y Snoop Dogg en el clásico medio tiempo del Super Bowl, varios medios internacionales han vuelto a revivir la historia de la sonada rivalidad personal entre los dos raperos.

Al parecer, el tenso momento ha quedado en el pasado luego de verlos sobre el escenario del espectáculo deportivo más importante de Estados Unidos, que tuvo un estimado de 117 millones de espectadores sólo en el país norteamericano, de acuerdo al portal récord.com.

¿CÓMO EMPEZÓ EL PLEITO ENTRE EMINEM Y SNOOP DOGG?

Todo se dio en 2020, cuando Snoop compartió una lista que elaboró con los mejores raperos de la historia, destacando a varios artistas del género desde la década de los ochenta hasta la actualidad, sin embargo, llamó la atención que Eminem no haya sido incluido en su nómina.

En aquella ocasión, mientras ofrecía una entrevista radial a la emisora Power 105.1, el rapero californiano explicó la razón de por qué omitió al intérprete de "Without Me" en su top 10 de mejores raperos de todos los tiempos.

"Eminem, la gran esperanza blanca. Los raperos blancos tienen cero respeto en el rap". El artista también agregó que todo el reconocimiento de su colega lo tiene gracias a Andre Romelle Young, más conocido por su nombre artístico Dr. Dre, rapero, productor y empresario estadounidense.

LA RESPUESTA DE EMINEM

Más tarde, en diciembre de 2020, Eminem publicó el tema titulado "Zeus", cuya letra hacía referencia a los dichos de Snoop Dogg. "En lo que respecta a aplastar 'beefs' (jerga para referirse a rivalidades en el rap), estoy acostumbrado a que me golpeen. Pero no en mi campo... pero tan diplomático como intento ser, lo último que necesito es a Snoop atacándome", escribió Eminem.

Tanto Snoop Dogg como Eminem, aseguran que sus diferencias ya fueron resueltas entre ellos. También se dice que la reconciliación se dio gracias al rapero Dr. Dre, amigo y mentor de los artistas que fue determinante en la carrera de los artistas.

En enero de 2021, Snoop Dogg ofreció una entrevista a Andy Cohen en la que declaró sobre Eminem "dijo lo que dijo y lo respeto. Dejémoslo ahí". Tiempo después, el rapero declaró que ya todo estaba bien con su colega, que eran familia y que se querían mucho.

