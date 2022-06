Robbie Williams lanzará un nuevo álbum de estudio el próximo mes de septiembre. | Fuente: Instagram / Robbie Williams

Fue en 1997 que el cantante británico Robbie Williams, tras cosechar fama en la boy band Take That, decidió abrirse un nuevo horizonte con nombre propio. Empezó así una carrera solista que se ha mantenido casi imparable a lo largo de 25 años, aniversario que celebrará con un nuevo disco de estudio.

Desde sus redes sociales, el intérprete de temas como 'Feel' y 'Rock DJ' anunció el lanzamiento del álbum 'XXV', que saldrá a la luz el próximo 9 de septiembre. Y para que sus fans puedan probar un poco de su nuevo trabajo, estrenó como adelanto una nueva versión de 'Angels', aquel exitazo de su primer disco 'Life Thru A Lens'.

"Estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum 'XXV', que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, así que fue una verdadera emoción grabarlas de nuevo con el Metropole Orkest. No puedo esperar a que todos lo escuchen", dijo Robbie Williams en la leyenda de su publicación de Instagram.

Robbie Williams prepara sorpresas en su 'XXV'

El disco 'XXV' estará disponible en formato CD (estándar y deluxe), vinilo y casete. Además de repasar sus canciones clásicas, los álbumes estándar y deluxe incluirán un tema inédito, 'Lost'. La versión de lujo, asimismo, tendrá tres sencillos adicionales: 'Disco Symphony', 'More Than This' y 'The World And Her Mother".

Como se recuerda, Robbie Williams lanzó su disco debut 'Life Thru A Lens' en 1997. No tardó en granjearse la popularidad global gracias a canciones que se convirtieron en himnos pop de una generación, como la legendaria 'Angels', 'Feel', 'Millenium', 'She's The One', entre varios más. A ello le sumó una personalidad provocadora que alcanzó su cenit en el video de 'Rock DJ'.

Parte de estos numerosos sencillos que fueron número uno en los charts han sido orquestados por Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell, y regrabados con el Metropole Orkest en los Países Bajos para que formen parte de 'XXV'. El disco será una oportunidad para que Williams conecte con una nueva generación y, al mismo tiempo, despierte nostalgia en sus noventeros seguidores.

