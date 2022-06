Ezio Oliva y Karen Schwarz son una de las parejas nacionales más estables. | Fuente: Instagram

El cantautor Ezio Oliva está de estreno con un nuevo sencillo que lo devuelve al género de la balada esta vez con una historia basada en hechos reales de su vida y que lleva por título "El dolor de mi vida".

El tema fue escrito en México por el peruano junto al reconocido productor y compositor Stefano Vieni, quien ha trabajado con Danna Paola, Reik, Armando Manzanero, Carlos Rivera, entre otros, y además recientemente nominado al Latin Grammy. La canción fue grabada y mezclada en el estudio mexicano Kiva Music.

Esta nueva propuesta musical de Ezio Oliva viene respaldada con un video clip rodado en Lima dirigido por Alejandro Roca Rey, quien plasmó en el audiovisual una historia tan real que transmite el dolor que experimentó Ezio cuando se separó de su hoy esposa Karen Schwarz. Además, muestra lo difícil que es vivir los altos y bajos en cualquier tipo de relación y lo duro que es alejarte de la persona que amas, quien se lleva la mitad de tu vida en unas simples cajas al irse.

Ezio Oliva, en paralelo, sigue con su gira "Más vivo que nunca" y la cual lo está llevando junto a su banda por todo el Perú y, precisamente, este fin de semana estará en Trujillo y el 2 de julio en Arequipa.

Karen Schwarz y Ezio Oliva se casarán por la iglesia

Tras haberse casado por civil en el 2015, Karen Schwarz reveló que su matrimonio religioso con Ezio Oliva será el próximo año. A través de su cuenta de Instagram, la modelo hizo un juego de preguntas y respuestas donde sus seguidores le cuestionaron sobre cuándo será su unión en la iglesia.

“¿Cuándo es la fecha de tu matrimonio religioso?”, escribió un usuario, a lo que Schwarz contestó: “2023”, junto a una foto juntos.

En el 2020, Karen Schwarz ya había anunciado que iba a contraer nupcias cuando pasara la crisis de la pandemia. “Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron un matrimonio simbólico mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y en el 2023, lo harán por religioso.

