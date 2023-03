Shorter comenzó como intérprete de clarinete a los 16 años, pero se cambió al saxo tenor antes de entrar en la Universidad de Nueva York en 1952. | Fuente: Instagram

El saxofonista Wayne Shorter, considerado uno de los mejores compositores de jazz de Estados Unidos y uno de los más arriesgados del género, falleció el jueves a los 89 años.

Su agente, Alisse Kingsley, confirmó a The New Yor Times su muerte en un hospital de Los Ángeles, pero no precisó las causas. Músicos, artistas, gente de la industria musical y sobre todo fans del jazz y de la música en general expresaron sus condolencias en redes sociales.

"El enigmático e intrépido saxofonista dio forma al color y contorno del jazz moderno como uno de sus compositores más intensamente admirados", publicó Nate Chinen, periodista y crítico del The New York Times.

"El Sr. Shorter tenía un estilo astuto y confiado en el saxofón tenor, identificable al instante por su tono de bajo brillo y sentido elíptico de la frase. Su sonido fue más brillante en la soprano, instrumento en el que dejó una influencia incalculable", agregó.

Charles Lloyd, destacado y veterano músico de jazz, también expresó su sentir por la partida del artista.

"Ha sido una mañana profundamente triste saber que mi hermano y compañero, explorador del Universo Interior y Exterior, Wayne Shorter ha dejado la ciudad. El maestro fue un visionario y un gran compositor", escribió en su cuenta de Twitter.

Trayectoria

Wayne Shorter destacó en tres de los grandes grupos de jazz del siglo XX: los Jazz Messengers, dirigidos por el baterista Art Blakey, el Segundo Gran Quinteto de Miles Davis, donde compartió escenario con el contrabajista Ron Carter y el baterista Tony Williams, y el grupo de fusión Weather Report, formado en 1970.

También se asoció con Joni Mitchell y apareció en 10 de sus álbumes, colaboró con músicos como Carlos Santana y Steely Dan y se alzó con 11 premios Grammy, uno de ellos por su destacada trayectoria.

Comenzó a tocar el clarinete a los 15 años, aunque luego se desempeñó en el saxofón tenor y soprano. Tanto Shorte como su hermano Alan, que se convirtió en trompetista de jazz, quedaron fascinados por el bebop, un estilo de jazz nacido en la década de 1940 que se caracteriza por enfatizar la improvisación: “No estábamos diciendo conscientemente: 'Oh, eso suena como algo de eso en las películas de ciencia ficción', pero creo que, subconscientemente.. era algo así", diría Shorter.

Estudió musica en la universidad y, tras dos años en el Ejército, se incorporó como músico acompañante del líder de la banda Maynard Ferguson. Poco después, en 1958, sería contratado por Jazz Messengers, y tocó junto a Blakey, Lee Morgan y Freddie Hubbard, entre otros. Compuso numerosas piezas para el grupo y finalmente se convirtió en director musical, hasta que Miles Davis lo contrató en 1964.

Los años junto a Miles Davis, entre 1963 y 1969, fueron los más fructíferos de su carrera. El Primer Gran Quinteto, del que formaron parte John Coltrane y Bill Evans, había grabado clásicos como Kind of Blue, pero en 1963 el músico necesitaba una renovación. Shorter aportó numerosas composiciones, incluidas las canciones que dan título a los álbumes Nefertiti y ESP.

