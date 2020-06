J Balvin y Maluma colaboran en el remix de "Por fa", éxito de Feid con Justin Quiles. | Fuente: EFE

El reguetonero colombiano Feid logró la segunda colaboración con sus compatriotas J Balvin y Maluma en el remix de su éxito "Por fa" con Justin Quiles, en el que también participan Nicky Jam y Sech, lo que ha convertido la canción -que sale este viernes- en la colaboración más grande de su carrera.



"Hay veces en las que uno tiene que derribar barreras imaginarias", reconoció el cantautor a Efe sobre la nueva invitación a sus colegas, si bien ya los conocía "desde hace mucho tiempo" pues los tres son oriundos de Medellín.



Un ingrediente especial de este nuevo tema es, según Feid, la participación del productor colombiano Sky (Rompiendo), con quien trabajó la remezcla "con extremo cuidado" durante las semanas de confinamiento extremo para contener la pandemia del coronavirus.



"Fue bien chistoso. Yo he trabajado resto con Balvin, y recién trabajé con Maluma en mi disco anterior", indicó el artista, que por alguna razón le parecía "demasiado" tenerlos a los dos en una de sus canciones.



Eso, sin contar con la participación de Nicky Jam, a quien considera uno de los "maestros" del género y del panameño Sech, uno de sus grandes amigos. Conseguir coordinar las agendas de sus compañeros no fue fácil, pues tuvo que recurrir a "puros phone calls (llamadas telefónicas)".



"Los llamé, los activé. Uno, el otro... Fue una operación quirúrgica. Me tocó tener paciencia para juntarlos a todos, y creo que salió muy bien", afirmó.



Aunque Feid está profesionalmente en la música desde 2015, su carrera agarró velocidad cuando se unió a Quiles, Lenny Tavarez, Rafa Pabón, Dalex y Sech, en un grupo que denominaron "The Avengers".



"Es un colectivo muy especial. Se siente como la gente que fueron mis amigos en Miami un año, y aunque todos estemos por otros lados, Panamá, Puerto Rico, ese año junto fue especial. Yo tengo mi historia como compositor, Sech con su historia y carrera en Panamá, Lenny con su trayectoria artística", indicó Feid al hablar del grupo que sacó el año pasado el disco "The Academy"



"Aprendí mucho de ellos y me pulí mucho porque las sesiones de composición eran otro nivel. Todos eran duros escribiendo y nadie quería hacer una barra mala, y me ayudó a exigir más de mi flow e llegar a otro nivel", recordó.



Precisamente, a los artistas que participan en el nuevo remix de "Por fa", cuya versión original ya tiene 52 millones de visualizaciones en YouTube, los llama "Los galácticos", porque llevaron la canción a "otra galaxia".

Con información de Efe.