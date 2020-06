J Balvin fue criticado en redes sociales por burlarse de Shakira durante una entrevista para Billboard. | Fuente: Composición

Con motivo del lanzamiento de “Translation”, último álbum de estudio de los Black Eyed Peas, la revista Billboard se reunió con el líder del grupo Will.i.Am y los artistas latinos J Balvin y Maluma, que colaboraron en algunos temas del disco, para conocer más sobre el proceso de grabación.

Sin embargo, el encuentro ocasionó que Balvin se convirtiera en tendencia en Twitter con el hashtag ‘J Balvin Is Over Party’ por realizar comentarios sobre Shakira —también colaboradora del “Translation”— que varios usuarios calificaron de ofensivos.

Las opiniones de J Balvin tuvieron lugar cuando Will.i.Am fue preguntado sobre el artista con quien debió mostrarse más flexible al momento de grabar. El líder de los Black Eyed Peas respondió que Shakira debido a su profesionalismo a la hora de trabajar.

Pero tras elegir a la intérprete de “Pies descalzos”, Balvin soltó una carcajada y Maluma le espetó: “Hey, amigo, eso no es nada gracioso”. Su colega colombiano se excusó entre risas: “Nunca he trabajado con Shakira. Supongo que así debe ser”.

Por quienes cancelan a @JBALVIN por sus comentarios acerca de Shakira en su transmisión con Maluma y Black Eyed Peas. pic.twitter.com/ZRjRumfxqd — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 25, 2020

Pese a esta actitud, Will.i.am continuó explicando su elección: “He aprendido mucho de Shakira, porque su manera de trabajar es muy profesional. Ella sabe cada aspecto de una canción, me ayuda a mejorar la letra, el sonido, el ritmo. Te muestra el paso uno, dos tres”.

Sin embargo, el intérprete de “Morado” parecía decidido a continuar burlándose y señaló: “Entonces ella te regresa al paso uno”.

Aunque hasta el momento no existe una evidencia de rivalidad entre J Balvin y Shakira, vale recordar que en el 2017 ambos planearon el lanzamiento de un tema que fue interrumpido por razones desconocidas.

Esta no sería la primera vez que el cantante de “Azul” encabeza una controversia. Al inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, también fue duramente criticado en redes sociales por dedicarse a la venta de mascarillas de su marca exclusiva.

Como se recuerda, en el “Translation”, octavo disco de los Black Eyed Peas, Shakira colabora en la canción “Girl Like Me”, mientras que J Balvin hace lo propio en “RITMO” y Maluma con “Feel the Beat”.