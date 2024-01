Festival de Viña del Mar responde a polémica por la participación de Peso Pluma en el cierre del evento

En respuesta a la reciente controversia generada por la participación de Peso Pluma en la próxima edición del Festival Internacional de Viña del Mar, la organización del evento emitió un comunicado abordando los cuestionamientos surgidos tras la publicación de una columna de opinión en BioBioChile por parte del sociólogo Alberto Mayol, quien aseguró que el mexicano "hace apología al narcotráfico" con sus letras y que, además, "ha trabajado con narcotraficantes a quienes nombra sin escrúpulos en sus canciones".

La contestación comienza enfatizando la postura de la organización respecto a la polémica, señalando que no se comprometerán con ningún tipo de censura ni discriminación en relación con la participación de Peso Pluma en el certamen.

"El Festival Latino más grande del mundo, celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. La música es universal y describe diferentes realidades. Peso Pluma posee más de 55,5 millones de oyentes mensuales y es el artista revelación del 2023 en los últimos y más prestigiosos premios internacionales que entrega la industria del entretenimiento", precisan los organizadores.

El comunicado concluye expresando el reconocimiento del Festival de Viña del Mar hacia los nuevos géneros musicales y anticipa un exitoso cierre de seis noches, donde la música y el talento de los diversos artistas seguirán siendo los pilares fundamentales del evento latino.

Peso Pluma y su reconocimiento internacional

En el año 2023, Peso Pluma obtuvo el título de artista del año en los Billboard Latin Music Awards, sumando siete galardones en las 21 categorías en las que fue nominado. Medios internacionales como Time, a través de TIME 100 Next 2023, lo destacaron como un fenómeno musical trascendental que fusiona géneros y lleva la riqueza de la música mexicana regional a audiencias globales.

Además, Forbes lo reconoció como uno de los "líderes jóvenes" en su lista anual "30 under 30". El reconocimiento también se extendió a los People's Choice Awards, donde fue nominado como nuevo artista del año, y diversas cadenas de televisión de Estados Unidos, Europa y América le han brindado espacio para exhibir su talento.

¿Por qué se llama Peso Pluma?

Peso Pluma no emergió como un proyecto en solitario desde sus inicios; en realidad, fue concebido como una agrupación musical. Sin embargo, el artista aclaró que este éxito no es simplemente su logro personal, sino el resultado de la colaboración y dedicación de todo un equipo.

"Se tenía pensado que Peso Pluma iba a ser un grupo, desde un principio. O sea, no significa que no sea un grupo, pero es un proyecto con muchas personas. Yo soy la imagen y a mí me dicen 'que Peso, Peso, Peso' pero pues, Peso Pluma es todo el equipo que hay detrás de uno", dijo en el podcast del creador de contenidos, Julio Orozco.

Su nombre artístico tiene sus raíces en una conversación con el reconocido exboxeador Marco Antonio Barrera. Durante este encuentro, el pugilista destacó la complexión delgada de Peso Pluma, haciendo alusión al rasgo físico distintivo de los competidores en la división de peso pluma en el boxeo.

Otra razón que lo llevó a adoptar ese nombre fue su afinidad por el boxeo. Aunque afirmó no estar involucrado en ninguna actividad física en particular, admitió tener un marcado interés por este deporte.