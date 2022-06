Fighters anuncia los invitados para sus shows en homenaje a Taylor Hawkins. | Fuente: Instagram | Foo Fighters

Foo Fighters anunció la lista de artistas invitados que estarán presentes en los conciertos que se realizarán como parte del tributo a su fallecido baterista Taylor Hawkins. La banda usó sus redes sociales para detallar la relación de los músicos que participarán tanto en el show de Londres como el de Los Angeles.

La lista de invitados para la presentación que está programada para el 3 de septiembre en el estadio Wembley de Londres es la siguiente: Chris Chaney, Stewart Copeland, Liam Gallagher, Omar Hakim, Joshua Homme, Chrissie Hynde, Geddy Lee y Alex Lifeson.

Completan la lista Brian May, Mark Ronson, Supergrass, Roger Taylor, Rufus Taylor, Wolfgang Van Halen, Chevy Metal y la aparición especial del actor y comediante Dave Chappelle; aún hay más artistas por confirmar

Para el show en el Kia Forum de Los Ángeles, la banda liderada por Dave Grohl confirmó a: Chris Chaney, Stewart Copeland, Miley Cyrus, Omar Hakim, Joshua Homme, Joan Jett, Geddy Lee, Alex Lifeson, Brian May, Mark Ronson, Alanis Morissette y Gene Simmons.

En el cartel de artistas también participan Nikki Sixx, Chad Smith, Luke Spiller, Roger Taylor, Rufus Taylor, Jon Theodore, Wolfgang Van Halen, Brad Wilk, Pat Wilson y la aparición especial de los Chevy Metal, todavía hay más artistas por confirmar.

Las entradas para cada presentación saldrán a la venta el próximo 17 de junio.

LA MUERTE DE TAYLOR HAWKINS

El pasado 25 de marzo, la noticia del repentino fallecimiento de Taylor Hawkins remeció el mundo de la música. Él se encontraba junto al resto de miembros de Foo Fighters en Colombia, donde tocaría en el festival Estéreo Picnic, como parte de su gira por Sudamérica.

Según un comunicado de la Secretaría de Salud de Colombia, Taylor Hawkins fue hospitalizado tras sentir un dolor de pecho. Los médicos del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias explicaron que un equipo de doctores privado ya había atendido al músico.

Tras la muerte del baterista de Foo Fighters, la Fiscalía General de Colombia dio a conocer los resultados del estudio médico forense inicial. Señalaron que se hallaron en la orina de Hawkins diez tipos de sustancias, entre ellas THC (marihuana), así como antidepresivos y opioides.

