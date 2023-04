Foo Fighters durante su presentación en Buenos Aires (Argentina), en el Lollapalooza. | Fuente: Instagram / Foo Fighters

Foo Fighters está de regreso con más música. La agrupación liderada por Dave Grohl anunció que lanzará el próximo 2 de junio un nuevo disco, titulado 'But Here We Are'. Un proyecto, producido por el mismo grupo con Greg Kurstin, que sale a la luz a más de un año de la pérdida del baterista Taylor Hawkins.

Este miércoles, la banda estrenó el sencillo "Rescued", un adelanto de su propuesta en camino. No es la única novedad que ha anticipado del siguiente álbum, que saldrá bajo el sello de Roswell Records y RCA Records: también compartió la lista completa de canciones y la portada.

De acuerdo con un comunicado de prensa, 'But Here We Are' es una "respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año". Una alusión al fallecimiento repentino de Taylor Hawkins, que tuvo lugar en Bogotá (Colombia) mientras la banda estaba de gira. El suceso les llevó a cancelar todos sus conciertos restantes.

No fue hasta fines de 2022 que Foo Fighters volvió a los escenarios para ofrecer dos espectáculos en homenaje al difunto baterista. En mayo de este año, la agrupación ya está preparada para reanudar sus giras y sus visitas a festivales de música.

Foo Fighters: La lista de canciones de su nuevo disco

Según anunciaron en su comunicado, estas son todas las canciones que incluirá el nuevo disco de Foo Fighters. Su último trabajo discográfico, como se recuerda, se estrenó en 2021 y se titula "Medicine at Midnight".

1. 'Rescued'

2. 'Under You'

3. 'Hearing Voices'

4. 'But Here We Are'

5. 'The Glass'

6. 'Nothing at All'

7. 'Show Me How'

8. 'Beyond Me'

9. 'The Teacher'

10. 'Rest'

Taylor Hawkins: ¿De qué murió el baterista de Foo Fighters?

Un viernes 25 de marzo de 2022, falleció en Bogotá el baterista Taylor Hawkins, miembro de la banda estadounidense Foo Fighters. Él se encontraba junto al grupo en Colombia, donde tocaría en el festival Estéreo Picnic, como parte de su gira por Sudamérica.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud de Colombia, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias recibió una llamada sobre un paciente con dolor de pecho desde el hotel donde se alojaba la banda. Sin embargo, estos médicos se dieron con que ya había sido atendido por un equipo de médicos privado.





Estos profesionales de la salud realizaron las respectivas maniobras de reanimación, pero no hubo respuesta del paciente, que fue declarado fallecido, según explicó la misma Secretaría de Salud. Se descartó, además, cualquier tesis sobre homicidio, ya que no se encontraron marcas de violencia en su cuerpo.

Al día siguiente de la muerte de Taylor Hawkins, la Fiscalía General de Colombia anunció los resultados del estudio médico forense inicial. Señalaron que encontraron en la orina del baterista diez tipos de sustancias, entre ellas THC (marihuana), así como antidepresivos y opioides.





