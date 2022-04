La cantante peruana brasilera Gala Brie estrenó un cover de Mar de Copas. | Fuente: Difusión

Gabriela Gastelumendi, más conocida como Gala Brie, estrenó su nuevo single, el cover de una de las canciones más conocidas de la banda peruana Mar de Copas: “Mujer Noche”. El tema fue producido por Mauricio Fabbri y Rafael Benavides y cuenta con un atractivo videolyric y formará parte de la nueva producción de la intérprete nacional.

Tras el reciente lanzamiento de “Qué difícil es amar”, cover de Diego Bertie y que contó con la participación especial del propio cantante y actor, la artista peruano brasilera lanza la versión de una de las canciones más emblemáticas del rock nacional y que formó parte de su primer disco, lanzado en 1993. Casi 30 años después este tema sigue siendo una imprescindible en el repertorio de la banda peruana y una canción que aún hoy sigue sonando en las radios nacionales.

“Mujer Noche es un himno generacional peruano. Todos los que transitamos por la década de los noventa conocemos la canción, es icónica. Mar de Copas es una de las bandas peruanas de rock que se ha mantenido vigente con el tiempo y creo que han sido muy influyentes musicalmente. Respeto mucho su trayectoria, estoy muy honrada con poder hacer este tributo. Estoy segura de que disfrutarán de esta nueva versión, hecha con mucho cariño para todas las generaciones”, sostuvo Gala Brie sobre esta atractiva y original versión.

“Mujer Noche” y “Qué difícil es amar” formarán parte del nuevo proyecto discográfico de la cantante. Esta producción será un EP que se destaca como un tributo al rock nacional y contará con cinco versiones de canciones escogidas por la cantautora como sus favoritas del rock hecho en nuestro país. Su estreno está previsto para mayo y sin duda asoma como uno de los lanzamientos musicales más atractivos de la temporada.

PROYECTOS A FUTURO Y REFERENTES

Gala Brie aseguró que le ha sido difícil salir adelante en una escena musical dominada por el reguetón y otros géneros. “Ahora toda esta movida de los influencers, que pueden hacer lo que quieran con la cantidad de seguidores que tienen, incluso ser cantantes. El mercado se ha complicado un poco, porque se da más valor a lo más popular”, afirmó a RPP Noticias a fines de 2020.

Sin embargo, tras el lanzamiento de “Intensos instantes” y otros sencillos, la artista continúa apostando por sus proyectos. “Estamos produciendo las canciones para el siguiente disco, que saldría a fin de año”, señaló. “También se vienen videoclips, featurings, colaboraciones —una con el vocalista más importante del Perú—. Y tengo más viajes”, agregó.

Aunque se confiesa no muy interesada en el reguetón, últimamente escucha “Tusa”, hit de Karol G y Nicki Minaj, pero también a la banda Hers. En cuanto a sus referentes, Gala Brie no tiene empacho en enumerarlos con sencillez: “Soda Stereo y Gustavo Cerati, Beck, Kate Bush, Fiona Apple, Frank Zappa, Caetano Veloso, Elis Regina”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.