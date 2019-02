No se quedó callada. Ariana Grande le respondió a Ken Ehrlich, productor de la gala 2019 de los Premios Grammy, luego de que este comentara- en una entrevista con The Associated Press- que la artista no se presentaría porque era "demasiado tarde para montar algo para el show". Una respuesta que hizo que la artista de "7 rings" se sintiera ofendida.

"He tenido mi boca cerrada, pero ahora estás diciendo mentiras sobre mí. Puedo montar una actuación de un día para otro y lo sabes, Ken. Cuando mi creatividad y mi forma de expresarme fueron reprimidas por ti, decidí no acudir", escribió en Twitter.

La cantante explicó las razones que la llevaron a decidir ausentarse en los shows de la ceremonia, en los que tampoco cantarán Drake ni Kendrick Lamar, los artistas más nominados de la gala. "Ofrecí tres canciones diferentes. Esto va de colaboración, de sentirse apoyada. Va de arte y honestidad, no de política. Ni de hacer favores o juegos. Todo es para ustedes un juego. Y, lo siento, pero eso no es lo que es la música para mí", agregó.



SE SINTIÓ INSULTADA

Ariana Grande canceló su presentación luego de sentirse "insultada" por los organizadores quienes querían definir que canción tenía que presentar. La artista quería interpretar "7 rings", su último tema, pero la organización de los premios se negó en una primera instancia. Las negociaciones continuaron hasta que la producción del evento accedieron a que se cante el tema, pero no como primera canción sino como la segunda canción. Tras esto, Ariana canceló su participación.

La revista afirma que la intérprete de "Thank U, Next" se sintió "insultada" porque limitaron su presentación, hecho que no ha ocurrido con otros artistas.

La artista está nominada a dos categorías importantes en la noche de premios: Mejor interpretación pop en solitario por su tema "God is a woman"; y, Mejor álbum vocal pop por su disco "Sweetener".