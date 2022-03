Billie Eilish, BTS y Olivia Rodrigo se presentarán en vivo en los Grammy 2022, este 3 de abril | Fuente: Billie Eilish: Universal Music / BTS: AFP / Olivia Rodrigo: EFE | Fotógrafo: Oivia Rodrigo: Jason Szenes

Billie Eilish, BTS y Olivia Rodrigo se presentarán en vivo durante la edición 64 de los premios Grammy, que celebrarán este 3 de abril, en Las Vegas. Así lo anunció la Recording Academy, organizadora del máximo evento de la industria musical, a través de sus redes sociales.

Bajo el título de “Volumen 1”, los Grammy 2022 han anunciado su primera lista de artistas que se presentarán en vivo, estos son: la estrella del pop Billie Eilish, la boy band coreana BTS, la cantante de rock y folk Brandi Carlile, el dúo de música country Hermanos Osborne, los raperos Lil Nas X y Jack Harlow, así como la revelación del 2021 Olivia Rodrigo.

Billie Eilish ha ganado el Grammy en siete oportunidades y tiene ocho nominaciones a los de este año, entre ellas, las de “álbum del año” o “canción del año”. En tanto, Brandi Carlile ha ganado el Grammy seis veces y está nominada a cinco categorías, como “grabación del año” y “canción del año”.

Por su parte, Lil Nas X ha ganado dos Grammy y está nominado en seis categorías, entre estas “álbum del año”, “grabación del año” y “canción del año”. Jack Harlow ha sido nominado en dos categorías, justamente por su colaboración con Lil Nas X.

BTS, Hermanos Osborne u Olivia Rodrigo aún no han ganado un Grammy, pero los tres tienen nominaciones. Incluso, la ultima ha sido nominada en siete categorías, que inluyen “álbum del año”, “grabación del año” y “canción del año”.

Billie Eilish, tercera presentación consecutiva

Esta será la tercera vez consecutiva que la cantante de pop Billie Eilish se presenta en el escenario de los Grammy. En la edición del 2020, interpretó “When the Party’s Over” y en la del año pasado, “Everything I Wanted”, con la que ganó a “grabación del año”, premio que también ganó en el 2020 con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Si este año vuelve a ganar en esta categoría, será la primera artista en ganarla tres veces seguidas.

En tanto, BTS también se presentó en la ceremonia del año pasado, donde interpretaron su éxito “Dynamite”. Lil Nas X se presentó en la ceremonia del 2020, con “Old Time Road”, junto con Billy Ray Cirus. Y Brandi Carlile hizo lo propio en el 2019, con su éxito “The Joke”.

