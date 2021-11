"Agatha All Long", canción de "WandaVision", compite por un premio en los Grammy 2022. | Fuente: Disney+

Las nominaciones a los Grammy 2022 se dieron a conocer este martes. Una gran sorpresa, sin duda, fue ver entre las candidaturas a la serie "WandaVision", que compite en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales gracias a su tema "Agatha All Long".

Esta canción pudo escucharse durante el séptimo episodio de la serie de Marvel, precisamente en el momento en que la villana Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn, aparece por primera vez al estilo de "The Munsters", producción a la que homenajea.

Compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, junto con Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall, Gerald White y la misma Kathryn Hahn, "Agatha All Long" compite con "All Eyes On Me", "All I Know So Far", "Fight For You", "Here I Am" y "Speak Now" en los Grammy 2022.

El sencillo ya le había dado a Marvel otro premio en los Emmy 2021, donde ganó en la categoría de Mejor Música Original y Letra. Además, fue un éxito comercial al ocupar el primer lugar en iTunes y ganar varias reproducciones en Spotify.

El 'spin-off' de "WandaVision"

“WandaVision” no volverá para una segunda temporada, pero uno de sus personajes tendrá su propia serie. La malvada bruja Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn, será la estrella de un spin-off que ya se encuentra en desarrollo por parte de Marvel Studios y la plataforma Disney+.

En octubre pasado, la revista Variety reportó que, de acuerdo con fuentes cercanas, “WandaVision” tendrá una serie derivada para Disney+. Con la actriz Kathryn Hahn de vuelta en el rol de Agatha Harkness, el servicio streaming trabajará en una comedia negra, aunque se desconoce detalles exactos sobre la historia.

Jac Schaffer, guionista principal de la serie sobre la Bruja escarlata, estará encargada del guion de la nueva ficción original de Disney+ y también trabajará como productora ejecutiva. Hasta el momento, ni Marvel ni los involucrados en el proyecto han ofrecido un comentario oficial sobre el último reporte.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.