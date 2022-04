Tony Succar está nominado a los Grammy 2022 por su disco "Live in Perú". | Fuente: Twitter

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Ay, Dios!”, canta Tony Succar para botar los nervios que le produce estar nominado a los Grammy 2022 donde la ceremonia se realizará este domingo 3 de abril en Las Vegas, en Estados Unidos.

Es la primera vez que el productor peruano es considerado en la categoría ‘Mejor álbum tropical latino’ y considera “un sueño” estar en el MGM Grand Garden Arena. Además, aseguró que “casi se cae de espaldas” cuando se enteró de su nombramiento.

“Estaba sorprendido con la nominación, no me lo esperaba. Cuando sale mi nombre, dije ‘Wow, no lo puedo creer, estoy con los grandes’. Es un honor, casi me caigo de espaldas cuando me enteré. Voy a celebrar la música. Perú está presente”, dijo Tony Succar en conversación con RPP Noticias.

Tony Succar y su sueño en los Grammy 2022

El salsero y productor peruano espera ver su nombre como ganador en los Grammy 2022, pero sabe que compite con Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico y más, así que eso lo tiene nervioso.

“Ufff, me encantaría ver mi nombre, sería un sueño, pero al mismo tiempo sé que estoy contra grandes y leyendas del género como Rubén Blades, que es una de las influencias más grandes de la música. Es un monstruo musical”, agregó.

Sin embargo, Tony Succar no se adelanta a los hechos y asegura que, con solo estar nominado a los Grammy 2022, ya es todo un honor. “Yo soy el nuevo ahí, la nueva generación. Estoy honrado de que me hayan nombrado y estar ahí es un gran honor estar nominado. Pase lo que pase, yo estoy agradecido”, sostuvo.

Asimismo, el productor resaltó la importancia de estar en este evento de música: “Representaré al Perú y aquí estoy yo para decir ‘Oigan, Perú está aquí, está haciendo buena música, estamos en el mapa como grandes músicos y exponentes’. Hay que buscar esas colaboraciones para seguir creciendo el nombre del Perú”.

Tony Succar compite con grandes leyendas musicales en los Grammy 2022 y asegura que es un honor estar nominado. | Fuente: RPP Noticias

La batuta de la nueva generación

“Siempre viene la nueva generación”, dice Tony Succar. Si bien los demás salseros nominados son grandes nombres en la escena musical, el artista nacional sabe que pronto, los jóvenes tomarán la batuta en la industria.

“Ellos son cracks, pero siempre viene lo nuevo, es el ciclo de la vida. Va a haber un momento donde nosotros los jóvenes vamos a tener esa batuta también”, sentenció. Sus palabras tienen pesó ya que, como se recuerda, Succar ganó dos Latin Grammy en el 2019, y competía con “gente dura”.

“Eso pasó con mi disco ‘Mas de mí’ cuando gané, porque eso significa que escucharon el disco y también estaba nominado Eddie Palmieri, Marc Anthony, había gente dura y mira lo que pasó, los jóvenes podemos sorprender”, dijo.

Ahora con ‘Live in Perú’, su disco nominado a los Grammy 2022, espera que la historia se repita. Además, confesó que este álbum es uno de los que más le gusta, porque “tiene mucha energía”.

“Cada artista le puso su sabor en cada una de las canciones. Está Angel López, Gian Rodríguez, Christian Yaipén. Hay variedad de voces y eso le da diversidad al disco, cada uno tiene su particularidad en su manera, entonces trabajar con ellos fue un honor. Además, uno nunca sabe qué va a pasar en vivo, todo fue en el momento. El Gran Teatro Nacional tiene una acústica increíble, también está la magia de la orquesta en vivo, todo fue mágico. Estoy orgulloso de esto”.

Tony Succar para este 2022

“El 8 de abril estaré lanzando una canción de Bruno Mars, ojalá lo encuentro por ahí para mostrarle lo que estoy haciendo. Vamos a ver qué pasa”, comentó Tony Succar muy emocionado.

“También estoy trabajando en el disco de mi mamá y en el de La India. Se viene mucha música”, agregó. Además, planea regresar a nuestro país para ofrecer un gran concierto.

